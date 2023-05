Arsenal défiait Chelsea ce mardi soir, pour le compte de la 34e journée de Premier League.

Un choc à l'Anglaise. Dépossédé de sa première place du classement suite à la victoire de City face à Fulham (1-2), ce week-end, Arsenal devait absolument l'emporter afin de garder une chance de remporter le titre de champion d'Angleterre. En face, une équipe de Chelsea bien mal en point cette saison, qui encaissait d'ailleurs très vite l'ouverture du score.

Un peu après le quart d'heure de jeu, côté gauche, Trossard centrait à ras de terre en retrait. Martin Odegaard, à l'entrée de la surface, ouvrait son pied gauche et frappe. Le ballon touchait la transversale de Kepa avant de rentrer. 1-0.

À la demi-heure de jeu, Odegaard doublait la mise. Sur le côté gauche, Xhaka centrait. Comme sur le premier but, le Norvégien venait couper la trajectoire et décroisait sa frappe du gauche. Kepa était battu et Arsenal faisait le break.

Chelsea coulait trois minutes plus tard. Trouvé au second poteau, Gabriel Jesus contrôlait le ballon de la poitrine puis servaitt Xhaka en retrait. Sa frappe était contrée mais le Brésilien avait bien suivi et marquait le troisième but pour son équipe.

Chelsea réduisait le score peu après l'heure de jeu. Parfaitement trouvé dans le dos de la défense d'Arsenal par Kovacic, Madueke contrôlait du droit puis enchaînait du gauche afin de tromper Ramsdale. Son premier but avec Chelsea.

Kepa était ensuite sollicité plusieurs foi par les Gunners, mais aucun but n'allait être inscrit dans cette partie. 3-1, score final, après quatre matches sans victoire, Arsenal renoue avec le succès et conserve un espoir de décrocher le titre.