Arsenal - Convaincu, Ian Wright ne jure que par Martin Odegaard

L'ancienne gloire des Gunners estime qu'Arsenal doit tout faire pour conserver Martin Odegaard au-delà de son prêt.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal, Martin Odegaard est l'une des bonnes surprises de la deuxième partie de saison chez les Gunners. Bien que son prêt ne comporte aucune option d'achat, le Norvégien est décidé à prouver sa valeur à Londres, et enchaîne les prestations convaincantes après des années à alterner le chaud et le froid.

Ian Wright, ancien attaquant d'Arsenal, regarde les matches du milieu de terrain avec beaucoup d'attention. Et en ressort frustré. "Quand je le vois jouer, cela me rend heureux et triste… Nous devons trouver un moyen de le recruter. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est lui. Quand vous le regardez jouer, vous savez qu'Odegaard est le joueur dont Arsenal a besoin", a en effet confié l'ancienne gloire du club dans des propos accordés au Mirror. Selon lui, Martin Odegaard incarne la relève à son poste.

"Il a joué peu de matchs mais il a beaucoup impressionné"

"Nous regardons tous Modric et Kroos, mais ils devront être remplacés par quelqu'un à un moment donné. Nous verrons si cette personne est Odegaard ou s'ils finissent par le vendre pour financer un autre recrutement. Pour moi, Odegaard vaut entre 50 et 55 millions de livres sterling. Il a joué peu de matchs mais il a beaucoup impressionné. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier et transmettre de l'énergie positive pour que cela se produise, car nous avons besoin de lui", a-t-il ajouté, résolument sous le charme.

"Vous pensez que c'est la qualité et le sang-froid dont Arsenal a besoin. Arteta doit se dire : 'Mon Dieu, c'est ce qu'il me faut, c'est le gars qu'il me faut'. Son contrat avec le Real Madrid se termine en 2023 et il y a une étape à venir où les clubs n'auront pas beaucoup d'argent à dépenser. Si Zidane reste, vous l'imaginez mettre Odegaard dans son équipe ?", s'est enfin interrogé Ian Wright, perplexe. De son côté, le principal intéressé ne s'est pas vraiment penché sur son avenir personnel, abordant la chose avec sérénité.

"Pour être tout à fait honnête, je n'y ai pas pensé. J'ai un accord jusqu'à l'été et je me concentre là-dessus. Je veux de la stabilité et continuer mon développement, ce sont des mots clés", a ainsi confié l'ancien de la Real Sociedad en milieu de semaine. Une chose est sûre, on tient déjà le dossier chaud de l'été du côté d'Arsenal.