Arsenal : Bukayo Saka va toucher le jackpot

Bukayo Saka est sur le point de signer un nouveau contrat à Arsenal qui verra son salaire passer à 10 millions de livres, selon un rapport.

Saka, 21 ans, a dit aux Gunners qu'il voulait engager son avenir à long terme au club, rapporte le Daily Mail, alors que l'attaquant est proche d'un accord sur une prolongation de contrat. GOAL peut confirmer qu'il s'agirait d'un contrat de cinq ans et que le contrat a été accepté verbalement, les derniers détails devant être réglés.

Saka le mieux payé à Arsenal

Saka est le meilleur buteur d'Arsenal en Premier League cette saison avec neuf buts et il est également en tête du classement des passes décisives de l'équipe avec huit. Son contrat actuel doit expirer en 2024, et le club du nord de Londres veut absolument s'assurer qu'il ne perdra pas sa précieuse recrue de l'académie dans un avenir proche.

Arsenal et Saka sont parvenus à un accord sur les principaux éléments de son nouveau contrat, seuls les détails les plus fins devant être réglés entre le club et son agent. Selon le Mail, cette prolongation lui permettra de gagner 200 000 £ par semaine et fera de lui le joueur le mieux payé de l'équipe.

Bukayo Saka et ses coéquipiers seront en action samedi, lorsqu'ils rencontreront Leicester en Premier League.