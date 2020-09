Arsenal, Arteta : "Saliba et Gabriel ont de la chance d'avoir David Luiz"

L'entraîneur des Gunners pense que l'expérimenté international brésilien est le modèle idéal pour ses deux jeunes défenseurs centraux.

William Saliba et Gabriel Magalhaes ont tous deux la "chance" d’avoir David Luiz autour d’eux alors qu’ils s’installent à , selon Mikel Arteta. Les deux jeunes défenseurs centraux sont tous deux arrivés dans le nord de Londres cet été, Saliba s'associant à ses nouveaux coéquipiers à la suite de son prêt d'une saison de Saint-Etienne et tandis que Gabriel s'est joint au reste de l'effectif après un transfert de 30 millions d'euros en provenance de .

Ce dernier a eu un impact immédiat, marquant lors de ses débuts lors de la victoire 3-0 contre et impressionnant dans son duel contre Michail Antonio alors que était battu 2-1 samedi soir. William Saliba, quant à lui, n'a pas encore figuré en , mais devrait être impliqué lorsqu'une équipe bien remaniée des Gunners affrontera mercredi soir au troisième tour de la Carabao Cup.

Gabriel et Saliba sont tous deux considérés comme des joueurs avec un potentiel réel par Arsenal, mais à seulement 22 et 19 ans respectivement, Arteta sait qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. C’est pourquoi il pense qu’un joueur à leurs côtés comme David Luiz, 33 ans, qui a remporté des titres partout où il est passé et comptant 57 sélections pour son pays, sera extrêmement bénéfique pour leur développement.

"Il est un très bon modèle pour eux, pour qui est David en tant que personne et en tant que joueur et tout ce qu'il a accompli dans le jeu", a déclaré Arteta. "Je pense qu'ils ont de la chance de l'avoir dans les parages". N'ayant pas fait partie de l'équipe pour les deux premiers matchs de championnat d'Arsenal de la saison, Saliba devrait jouer un rôle lorsque les Gunners se rendront à Leicester mercredi soir dans la Carabao Cup. L'omission de l'arrière central des deux premières équipes d'Arteta a été une surprise pour beaucoup, en particulier avec Sokratis, Shkodran Mustafi, Calum Chambers et Pablo Mari, tous actuellement mis à l'écart en raison d'une blessure, mais Arteta dit que le jeune défenseur, qui n'a fait que 15 apparitions pour Saint-Etienne. la saison dernière en raison d'une blessure, doit avoir le temps de s'adapter à sa nouvelle maison.

"Prendre la Carabao Cup au sérieux"

"Je pense que William va très bien", a déclaré le patron d'Arsenal. "Il s'adapte au pays, s'adapte à notre club. Nous devons garder à l'esprit qu'il a eu une saison très difficile l'année dernière avec le nombre de blessures qu'il a subies, mais c'est un joueur qui va être vraiment important dans notre avenir, les choses prennent parfois du temps et nous devons respecter cela". Arteta devrait annoncer les changements pour le match de mercredi soir, la majorité des joueurs qui ont commencé les deux premiers matchs de championnat d'Arsenal devraient être reposés.

Cela pourrait permettre de voir Nicolas Pepe, Reiss Nelson et Eddie Nketiah être titulaires, avec Joe Willock et Mohamed Elneny également dans le onze de départ. La nouvelle recrue Runar Alex Runarsson, qui a terminé son transfert de 1 million de livres sterling depuis lundi, est en lice pour commencer dans les buts. Pourtant, malgré le fait d'avoir laissé tant de ses titulaires au repos, Arteta insiste sur le fait qu'Arsenal prendra la Carabao Cup au sérieux cette saison.

"Nous allons le prendre au sérieux, c'est sûr", a déclaré l'Espagnol. "De toute évidence, avec les rencontres que nous avons, le nombre de matchs, c'est très difficile, mais nous devons y aller jour après jour, voyons dans quelle position nous nous trouvons pour essayer de mettre sur pied l'équipe la plus forte possible pour tenter de la gagner. Ces dernières saisons, je pense que cette compétition pour les clubs a augmenté (en importance), il n'y a qu'un seul vainqueur en Premier League. Cela laisse beaucoup de clubs frustrés et maintenant tout le monde veut un titre. Vous pouvez voir ces dernières années que les équipes ont utilisé des formations solides et les types de finales que nous avons vues ces dernières années".