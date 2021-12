Arsenal : Arteta ne prendra pas de risques avec Saka

Sorti sur blessure face à Newcastle (2-0), Bukayo Saka n'est pas sûr d'être prêt pour le grand test de jeudi contre Manchester United. L'international anglais avait ouvert le score à l'Emirates Stadium pour mettre les Gunners sur la voie d'une victoire contre les Magpies, avant d'être touché physiquement.

Messi bien présent dans le groupe, Ramos ménagé

Il avait été remplacé par Gabriel Martinelli, lui aussi buteur quelques secondes après son entrée en jeu, à un peu moins d'une demi-heure de la fin du match. "C'était une action où il a dit qu'il ressentait quelque chose. Il n'était pas à l'aise pour continuer (...) Il a senti quelque chose de musculaire, nous allons voir ce que c'est", avait confié son entraîneur Mikel Arteta, inquiet pour son jeune ailier.

"J'ai bon espoir, mais nous ne savons pas"

L'article continue ci-dessous

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du choc face à Manchester United, l'Espagnol n'a guère été plus précis... Si Bukayo Saka récupère bien de sa blessure, sa participation face aux Red Devils reste compromise. "Nous avons un doute avec Bukayo et quelques autres coups reçus contre Newcastle. Aujourd'hui est le jour pour évaluer s'ils peuvent être en forme pour demain et ensuite nous prendrons une décision sur la composition de l'équipe et du groupe", a-t-il confié.

"J'ai bon espoir, mais nous ne savons pas. Évidemment, c'est un retournement de situation très court et les joueurs doivent être à l'aise pour jouer avec une petite blessure. Jouer avec une blessure signifie qu'il a dû quitter le terrain et si quelqu'un doit quitter le terrain, je pense qu'il est blessé même s'il est prêt à continuer. Cette blessure peut durer 24 heures, 72 heures ou un an. Bukayo est vraiment prêt. Il s'est préparé ces deux derniers jours parce qu'il veut jouer et nous allons voir comment il va", a ensuite expliqué l'ancien milieu de terrain du club. La décision sera prise quelques heures avant le coup d'envoi.