PSG : Lionel Messi bien présent dans le groupe, Ramos ménagé contre Nice

Comme Goal l’avait annoncé mardi, Lionel Messi sera bien au Parc des Princes, ce mercredi soir, pour présenter son septième Ballon d’Or, le premier sous le maillot du PSG. Il sera même en tenue de match puisque l’Argentin a bien été retenu par Mauricio Pochettino pour affronter l’OGC Nice. Victime de premiers symptôme de gastro-entérite comme Leandro Paredes, Messi est finalement bien présent, tout comme son compatriote.

Tout le contraire de Sergio Ramos. Après avoir disputé ses premières minutes avec le PSG, dimanche contre Saint-Etienne, et avoir fait bonne impression, le défenseur espagnol sera ménagé face aux Aiglons, à l'instart de Juan Bernat, pas présent dans le groupe également.

Les deux joueurs s’ajoutent à la liste des blessés de longue date que sont Neymar, absent pour six à huit semaines et Julian Draxler, touché avec l'Allemagne. Le PSG annonce d’ailleurs que Georginio Wijnaldum et Ander Herrera devraient reprendre l’entraînement à la fin de la semaine.

A noter que ce match de Ligue 1 en plein milieu de semaine marque le retour de deux joueurs sur le flanc ces derniers jours : il s’agit de Marco Verratti, touché aux adducteurs la semaine dernière à l’entraînement et de Keylor Navas.

