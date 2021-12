Arsenal : Arteta donne des nouvelles d'Aubameyang

Mikel Arteta a refusé de dire si Pierre-Emerick Aubameyang sera éligible pour le prochain match d'Arsenal, alors que la mise à l'écart de l'attaquant se poursuit.

Aubameyang n'a pas été pris retenu mercredi lors de la victoire d'Arsenal sur West Ham 2-0 à l'Emirates Stadium, ce qui lui permet de se hisser parmi les quatre premiers du classement.

C'est le deuxième match consécutif qu'Aubameyang n'a pas disputé depuis qu'il s'est vu retirer le titre de capitaine du club à la suite d'un manquement à la discipline.

Après la victoire contre les Hammers, BT Sport a demandé à Arteta si Aubameyang serait présent lors du prochain match d'Arsenal.

L'entraîneur principal a répondu : "Il n'était pas éligible pour ce match et c'est tout. Ce match est terminé. Nous en discuterons dans un avenir proche".

Arteta a également salué la réaction de son équipe au milieu d'une semaine tumultueuse, en disant : "Ils étaient totalement concentrés. Ils voulaient montrer à quel point nous sommes forts en tant qu'équipe. La performance, l'attitude et l'engagement dont ils ont fait preuve aujourd'hui correspondent exactement à ce que nous sommes en tant que club.

"J'attends de chaque joueur qu'il respecte nos valeurs. Nous parlerons d'Aubameyang un autre jour. Aujourd'hui, je veux parler du match."

Arteta a initialement laissé tomber l'attaquant pour le match d'Arsenal contre Southampton le week-end dernier, après qu'il ait été absent de l'entraînement le vendredi.

Après une victoire 3-0 sur les Saints, Arsenal a publié une déclaration disant qu'Aubameyang avait été déchu du capitanat du club et ne serait pas non plus considéré pour la sélection contre les Hammers.

Dans la déclaration, Arteta a dit : "La décision que nous avons prise en tant que club est très claire. C'est parce que nous pensons qu'il n'a pas réussi à s'engager au niveau que nous attendons tous et que nous avions convenu.

"Cet engagement et cette passion doivent être là. Malheureusement, ce n'était pas le cas."

Arsenal affrontera Leeds samedi prochain, dans l'espoir de consolider sa place dans le top 4.