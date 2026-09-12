Arsenal arrache une victoire difficile contre Sunderland pour le retour de Jurriën Timber

Arsenal est toujours sans faute en Premier League. L’équipe de Mikel Arteta a longtemps énormément souffert sur le terrain de Sunderland, mais s’est finalement imposée 0-2. Jurriën Timber a fait son retour sur les terrains pour la première fois depuis sa blessure dans le temps additionnel.

Sunderland avait plutôt bien maîtrisé les débats en première période. L’équipe à domicile a assez bien contenu Arsenal, au grand désarroi de Mikel Arteta. L’entraîneur a reçu un carton jaune après avoir contesté l’arbitrage.

Les occasions ont été rares, même si Daniel Ballard s’est approché de l’ouverture du score en glissant le ballon à côté du but sur un coup franc. De l’autre côté, Kai Havertz a été l’homme le plus dangereux, mais l’Allemand a manqué de justesse. Après une bonne action de Martin Ødegaard, Havertz a tiré au-dessus, puis il a vu le gardien Robin Roefs détourner sa tentative avec vigilance.

Ensuite, tout a semblé tourner au vinaigre pour les Gunners lorsque le ballon a été placé sur le point de penalty après une faute d’Ezri Konsa. Enzo Le Fee s’est élancé à onze mètres, mais a vu sa frappe être brillamment déviée sur le poteau par David Raya.

Le score est donc resté à 0-0, mais pas pour longtemps, puisque Bruno Guimarães a ouvert le score de l’autre côté à la 58e minute. Le Brésilien a frappé à l’entrée de la surface et a vu le ballon finir magnifiquement au fond via la barre : 0-1.

La pression est alors retombée pour Arsenal, qui espérait inscrire un deuxième but en contre. Bukayo Saka s’est ainsi heurté à Roefs et la tête de Havertz a été contrée. Jurriën Timber, entré en jeu pour la première fois depuis sa blessure, a bien réussi à mettre le ballon au fond, mais il l’a fait en position de hors-jeu.

En fin de match, Arsenal a de nouveau dû survivre. Et Raya s’est alors mué en grand héros. L’Espagnol a réalisé plusieurs arrêts importants et a ainsi maintenu son équipe à flot. Dans le temps additionnel, c’est Saka qui a finalement inscrit le 0-2. Il n’a pas tremblé sur penalty. Arsenal reste donc sans faute et compte douze points après quatre matches.