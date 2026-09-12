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Siep Engelen

Traduit par

Arsenal arrache une victoire difficile contre Sunderland pour le retour de Jurriën Timber

Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Arsenal
Premier League

Arsenal est toujours sans faute en Premier League. L’équipe de Mikel Arteta a longtemps énormément souffert sur le terrain de Sunderland, mais s’est finalement imposée 0-2. Jurriën Timber a fait son retour sur les terrains pour la première fois depuis sa blessure dans le temps additionnel.

Sunderland avait plutôt bien maîtrisé les débats en première période. L’équipe à domicile a assez bien contenu Arsenal, au grand désarroi de Mikel Arteta. L’entraîneur a reçu un carton jaune après avoir contesté l’arbitrage.

Les occasions ont été rares, même si Daniel Ballard s’est approché de l’ouverture du score en glissant le ballon à côté du but sur un coup franc. De l’autre côté, Kai Havertz a été l’homme le plus dangereux, mais l’Allemand a manqué de justesse. Après une bonne action de Martin Ødegaard, Havertz a tiré au-dessus, puis il a vu le gardien Robin Roefs détourner sa tentative avec vigilance.

Ensuite, tout a semblé tourner au vinaigre pour les Gunners lorsque le ballon a été placé sur le point de penalty après une faute d’Ezri Konsa. Enzo Le Fee s’est élancé à onze mètres, mais a vu sa frappe être brillamment déviée sur le poteau par David Raya.

Le score est donc resté à 0-0, mais pas pour longtemps, puisque Bruno Guimarães a ouvert le score de l’autre côté à la 58e minute. Le Brésilien a frappé à l’entrée de la surface et a vu le ballon finir magnifiquement au fond via la barre : 0-1.

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La pression est alors retombée pour Arsenal, qui espérait inscrire un deuxième but en contre. Bukayo Saka s’est ainsi heurté à Roefs et la tête de Havertz a été contrée. Jurriën Timber, entré en jeu pour la première fois depuis sa blessure, a bien réussi à mettre le ballon au fond, mais il l’a fait en position de hors-jeu.

En fin de match, Arsenal a de nouveau dû survivre. Et Raya s’est alors mué en grand héros. L’Espagnol a réalisé plusieurs arrêts importants et a ainsi maintenu son équipe à flot. Dans le temps additionnel, c’est Saka qui a finalement inscrit le 0-2. Il n’a pas tremblé sur penalty. Arsenal reste donc sans faute et compte douze points après quatre matches.

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