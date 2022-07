Arsenal annonce son nouveau capitaine pour la saison 2022-2023

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid prend la relève d'Alexandre Lacazette après le transfert de l'attaquant à Lyon.

Après le départ d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais, Arsenal se retrouve de nouveau orphelin d'un capitaine. Les Gunners ont changé plusieurs fois de capitaine ces dernières années. Granit Xhaka l'a porté avant d'être la cible des supporters et de le céder, puis Pierre-Emerick Aubameyang a pris le relai, avant d'être écarté par Mikel Arteta et de quitter le club et enfin, Alexandre Lacazette a porté le brassard avant lui aussi de quitter l'Emirates Stadium.

Pour la saison 2022-2023 plusieurs candidats pouvaient prétendre à récupérer ce titre honorifique dont Granit Xhaka, toujours au club, ou encore Martin Odegaard, Aaron Ramsdale et Kieran Tierney. Arsenal a finalement tranché et a annoncé que Martin Odegaard a été désigné comme le nouveau capitaine du club. Le jeune homme de 23 ans n'a rejoint les Gunners qu'en 2021, mais il a eu un impact important lors de son séjour en Angleterre et Mikel Arteta a décidé de lui confier le brassard.

Why did Arteta pick Odegaard?

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Martin Odegaard, a rejoint Arsenal en janvier 2021, initialement sous la forme d'un prêt, alors qu'il luttait pour avoir du temps de jeu de manière régulière à Santiago Bernabeu. Le Norvégien a impressionné lors de ses six premiers mois en tant que Gunner, ce qui a incité Arteta à le signer pour un transfert permanent de 40 millions d'euros à l'été de la même année.

Sa forme a baissé au début de la saison 2021-22, bien qu'il se soit amélioré dans la seconde moitié de la campagne et soit devenu un titulaire régulier - marquant lors de la victoire 5-1 contre Everton lors de la dernière journée. Odegaard possède également une expérience de capitaine au niveau international, puisque le joueur de 23 ans porte le brassard de l'équipe nationale de Norvège depuis mars 2021. Avant l'annonce officielle, Odegaard avait été nommé capitaine pour les matchs de la tournée de pré-saison des Gunners aux États-Unis.

Qui était capitaine avant Odegaard ?

Le capitaine d'Arsenal pour la saison 2021-22 était initialement Pierre-Emerick Aubameyang, bien qu'il ait été déchu de ses fonctions de capitaine en décembre 2021 suite à un manquement à la discipline du club. Alexandre Lacazette a ensuite assumé la responsabilité sur une base régulière, mais son départ pour Lyon a laissé Arteta dans l'obligation de nommer un nouveau capitaine pour la prochaine campagne 2022-23.

Kieran Tierney, Grant Xhaka et Aaron Ramsdale - qui a ouvertement admis qu'il adorerait être nommé capitaine d'Arsenal - ont tous été cités comme candidats possibles, mais c'est vers Odegaard qu'Arteta s'est tourné. Lorsque la nouvelle saison commencera, ce ne sera pas la première fois qu'Odegaard sera nommé capitaine d'Arsenal lors d'un match de compétition.

Il a porté le brassard pour Arsenal lors de la victoire 4-2 contre Chelsea en avril 2022, et a déclaré àTV2 à l'époque : "C'est énorme, bien sûr, mais cela ne change pas grand-chose. J'ai l'impression de faire les mêmes choses. Il y a plus de gens autour qui y pensent. Mais c'est une grande reconnaissance et une grande déclaration de confiance. Je le prends comme un grand compliment, mais au-delà de ça, je fais la même chose que d'habitude."

Les capitaines d'Arsenal à l'ère de la Premier League