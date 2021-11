Arsenal : Aaron Ramsdale, la sensation qui s'amuse des chants hostiles

Moqué par les chants des supporters de Leicester, le portier d'Arsenal leur a répondu. Un moyen pour lui de rester pleinement concentré et déterminé.

Aaron Ramsdale a expliqué pourquoi il s'est joint au chant moqueur des supporters de Leicester lors de la victoire 2-0 d'Arsenal au King Power Stadium. Le gardien de but des Gunners est en train de devenir un héros culte à Arsenal, avec une série de performances impressionnantes sur le terrain et un caractère pétillant en dehors.

L'espoir anglais Ramsdale joue avec le sourire et dit qu'il cherchera toujours à participer aux plaisanteries des tribunes car cela l'aide à se détendre et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le joueur de 23 ans a raconté à talkSPORT qu'il a réagi aux railleries des supporters des Foxes en terminant leur chant : "J'ai juste pensé que j'allais le faire ! Ça m'a manqué au cours du Covid. Je pense que ça me fait mieux jouer, ça me permet de prouver un point, ça m'aide à prouver que quelqu'un a tort".

Quelque chose à prouver aux fans

"Ça augmente mon niveau de concentration. Si je leur donne un peu et que je fais une erreur, je sais que je vais me faire massacrer. Je ne peux rien laisser passer si je leur donne un peu de badinage" , a expliqué le portier, qui aime être challengé par cette dualité. Depuis son transfert de Sheffield United à Arsenal cet été, Ramsdale a vu son attitude et son talent couverts d'éloges. Il a rapidement obtenu une place de numéro 1 sous Mikel Arteta, Bernd Leno étant écarté, et devrait l'être en sélection.

Certains noms emblématiques du passé ont parlé des talents de Ramsdale, avec un arrêt stupéfiant pour repousser un coup franc de James Maddison contre Leicester, ce qui a amené le grand Peter Schmeichel de Manchester United à poster sur Twitter : "Le meilleur arrêt que j'ai vu depuis des années". Après avoir reçu les éloges d'un homme qui compte cinq titres de Premier League et une victoire en Ligue des champions à son actif, Ramsdale a ajouté : "C'est comme si quelqu'un avait piraté son Twitter ! C'est fou et difficile à expliquer. Avec Kasper à l'autre bout et Peter qui tweetait ça, c'était un moment spécial pour moi de voir ça quand je suis arrivé dans le vestiaire".

Interrogé sur le fait de savoir s'il a admiré Schmeichel lorsqu'il apprenait son propre métier, Ramsdale a répondu : "Je vais être totalement honnête, non ! Je savais tout de lui, j'ai regardé de nombreux moments forts et de nombreuses vidéos sur lui. Je n'étais pas un grand fan de Manchester United et quand j'ai grandi et commencé à être gardien de but, je pense qu'il avait pris sa retraite". Grâce à lui, Arsenal, qui occupe la sixième place du classement de la Premier League après un début de saison manqué.