Arsenal a-t-il contacté Vinicius ? Des sources proches du joueur répondent

Vinicius Junior tient à poursuivre l'aventure avec le Real Madrid, à un moment où l'incertitude grandit autour de son avenir avec le club, alors que son contrat entre dans sa dernière année et qu'aucun signe clair d'un accord sur une prolongation ne se dessine à ce jour, selon le journaliste espagnol spécialiste de l'actualité du club madrilène, Jorge Picon.

Picon a déclaré ce dimanche que les proches de Vinicius affirment que la priorité du joueur n'a pas changé : prolonger son contrat avec le Real Madrid, tandis qu'Arsenal confirme de manière officieuse son intérêt pour la star brésilienne.

En revanche, des sources proches du joueur indiquent que, jusqu'à présent, personne ne les a contactés directement du côté du club anglais.

À lire aussi

Mbappé en tête : 3 raisons qui rapprochent Vinicius d'Arsenal

Surprise : Diomande s'est mis d'accord avec le Real Madrid et Paris en même temps

Malgré la volonté de Vinicius de rester, la possibilité d'une prolongation de son contrat demeure complexe, car l'écart entre les deux parties n'a pas évolué depuis des mois, tandis que la direction du Real Madrid ne manifeste aucune intention d'améliorer son offre actuelle.

En réalité, le club a informé les agents de Vinicius que, bien que la prolongation du contrat du joueur soit une priorité, le Real Madrid serait prêt à trouver un accord pour son transfert s'il souhaitait partir, d'autant plus que le risque de le perdre gratuitement en 2027 augmente.

Vinicius devrait revenir à Madrid à la fin de cette semaine, dans un climat d'attente concernant son avenir, alors que le compte à rebours a commencé.



