Les attaques et les critiques contre Fahd Sindi, président de l’Ittihad de Djeddah, se multiplient. Les performances de l’équipe se dégradent cette saison, et la défaite spectaculaire 3-4 contre Neom lors de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen a ravivé la colère des supporters.

Ce revers a provoqué une nouvelle vague de colère parmi les supporters unionistes, qui pointent du doigt la direction et lui imputent la responsabilité des performances irrégulières et de la baisse de résultats en pleine phase décisive de la saison.

Le journaliste Mohamed Al-Bakiri a déclaré sur les ondes d’« Al-Arabiya FM » : « J’ai assisté il y a quelque temps à une conférence de presse dirigée par Fahd Sindi. Il n’y montrait pas le même courage que celui qu’il affiche sur les réseaux sociaux. »

Il a ajouté : « Je me suis dit : “Comment peut-il s’agir de la même personne ?” Je lui ai posé plusieurs questions d’affilée, au point qu’il se soit senti mal à l’aise et m’ait demandé de céder la parole à quelqu’un d’autre. »

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Il a poursuivi : « À mon avis, il est le principal responsable des désastres de l’Union cette saison. Il n’a pas la capacité de prendre des décisions ni de mener à bien aucun dossier, ce qui a entraîné un échec cuisant dans tous les matchs et le risque de terminer la saison sans aucun titre. »

Il a conclu : « Sindi est un homme extrêmement arrogant qui se croit être le seul à tout comprendre, mais la réalité est tout autre, comme en témoigne la situation dans laquelle se trouve le club, et ce sont les supporters qui en paient le prix. »











