"Arrêtez de vous foutre de nous !", l'énorme coup de gueule de Jérôme Rothen contre le PSG

Jérôme Rothen n'a pas du tout apprécié la prestation du PSG face à l'OL et fustige les joueurs et la direction du club.

Dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, le PSG s'est incliné au Parc des princes 1-0 contre l'Olympique Lyonnais.

C'est la deuxième défaite de suite du PSG et surtout, la deuxième de suite à domicile. Si malgré ces revers le PSG est toujours en tête de la Ligue 1, les Parisiens ne possèdent plus que six points d'avance sur son premier poursuivant, le RC Lens.

Pour Rothen, virer Galtier ne changera rien

Pour ne pas voir le titre s'envoler, le PSG va devoir se ressaisir et Jérôme Rothen a estimé, lors de l'émission « Rothen s'enflamme » que ce serait une erreur de limoger Christophe Galtier pour créer un choc psychologique : « Il ne faut pas écarter Christophe Galtier. Pourquoi plus lui que les joueurs qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps ? »

« Mais tu vas mettre qui ? Tu vas mettre un pompier de service, tu vas nous ramener Pascal Dupraz. Pas de bol, il a signé à Dijon. Il faut finir la saison et sauver la saison avec ce titre », a ajouté l'ancien joueur du PSG.

Rothen dézingue les joueurs et la direction du PSG

Pour Jérôme Rothen, le salut du PSG passera par un sursaut d'orgueil des joueurs : « Tu as six points d'avance, qu'est-ce que tu vas mettre en place ? […] Psychologiquement, c'est trop tard. J'espère juste qu'il y aura un peu d'amour propre. Ça veut dire que les joueurs qui ont beaucoup gagné ces dernières années, et il y en a à Paris, qu'ils se rappellent pourquoi ils ont gagné ! Qu'ils remettent le bleu de chauffe et aillent jusqu'au bout de la saison pour essayer d'avoir ce onzième titre. C'est la moindre des choses. »

En cas de onzième titre pour le PSG, Jérôme Rothen espère qu'il y aura enfin un véritable changement de la part de la direction du club lors de l'intersaison : « Après, ce n'est pas pour autant qu'il faudra tout gommer, tout effacer. Il y a des décisions radicales qui doivent être prises par la direction. J'aurais aimé qu'après le match d'hier la direction prenne ses responsabilités et mettent les joueurs sur le devant de la scène au lieu de dire : « on ne comprend pas pourquoi Messi est sifflé. On espère que des cadres vont revenir. » Arrêtez de vous foutre de nous ! »