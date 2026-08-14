Le Brésilien Malcom, vedette d'Al-Hilal, est sorti de son silence à l'issue de la rencontre face à Al-Faisaly, après s'être retrouvé face à des questions répétées des médias au sujet de son avenir avec « le Leader » et de la possibilité de son départ lors de la période de transferts actuelle.

Malcom a accordé un entretien aux médias à la fin du match, qui a vu Al-Hilal l'emporter sur Al-Faisaly sur le score de 4-2 lors de la première journée de la Roshn League, avant que l'entretien ne bascule rapidement des événements de la rencontre vers son avenir avec l'équipe.

Le joueur brésilien n'a pas accepté les questions relatives à un éventuel départ d'Al-Hilal, laissant transparaître son agacement face aux discussions répétées autour des rumeurs le liant à un départ du club, affirmant que sa concentration se porte pour l'heure sur le fait de représenter « le Leader ».

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Malcom a déclaré, dans des propos empreints de colère : « Je représente aujourd'hui Al-Hilal, et cet endroit est fait pour poser des questions sur le match », en référence claire à son refus d'engager de nouvelles discussions sur son avenir ou de répondre aux rapports qui circulent à son sujet.

La vedette brésilienne ne s'est pas arrêtée là, décidant de mettre un terme à l'entretien médiatique de manière soudaine, après avoir ajouté : « Je ne poursuivrai pas l'entretien », avant de quitter les lieux, dans une attitude qui a reflété l'ampleur de son agacement face aux questions qui lui étaient adressées.

Les déclarations de Malcom interviennent alors que des informations ont circulé ces derniers temps au sujet de son avenir avec Al-Hilal, mais le joueur a, par son dernier message, clairement mis l'accent sur sa présence au sein de l'équipe, tandis que la décision finale concernant son avenir reste entre les mains de la direction du « Leader » durant la période restante du marché des transferts.