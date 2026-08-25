Arrestation du propriétaire d'un club anglais pour proxénétisme !

Jed York, propriétaire principal des San Francisco 49ers en National Football League et copropriétaire des clubs de Leeds United et des Glasgow Rangers, a subi un revers judiciaire après avoir été arrêté dans l'État de l'Ohio dans le cadre d'une affaire liée à la prostitution.

Selon les documents officiels, la police a arrêté York dans la ville d'East Palestine, dans l'Ohio, après qu'il eut répondu à une annonce factice sur un site de prostitution créé par la police dans le cadre d'une opération d'infiltration, et qu'il eut convenu d'un rendez-vous avec une femme pour un montant de 140 dollars.

La police s'était infiltrée sur le site internet et y avait publié de fausses annonces, avant d'intercepter York alors qu'il se rendait au lieu convenu, où elle a trouvé en sa possession le téléphone utilisé pour organiser le prétendu rendez-vous.

Bien que l'accusation initiale ait été l'incitation à la prostitution, l'affaire s'est conclue par une requalification des charges en trouble à l'ordre public et détention d'instruments criminels, dans le cadre d'un accord avec le parquet.

York a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation, tandis que les autorités du comté de Columbiana ont fait état de la confiscation de 160 dollars en sa possession et du transfert de cette somme à une brigade de lutte contre la traite des êtres humains dans la vallée de Mahoning, conformément à l'accord.

Les documents ont également indiqué que York a suivi une formation en ligne, sans révéler la nature du programme auquel il a été soumis.

La National Football League a publié un communiqué dans lequel elle a confirmé avoir connaissance de l'affaire, précisant qu'elle l'examinerait conformément à la politique de conduite personnelle en vigueur dans la compétition.

De son côté, le club des San Francisco 49ers a déclaré que l'affaire était devenue une question juridique désormais réglée, et qu'il ne ferait donc pas davantage de commentaires pour le moment.

York a été condamné à deux jours de prison, ainsi qu'à une amende de 1 150 dollars, mettant ainsi un terme judiciaire à l'affaire après une série de procédures ayant débuté par son arrestation dans l'Ohio.

York est l'un des noms les plus en vue dans le monde du sport américain, puisqu'il a occupé le poste de directeur général des San Francisco 49ers en 2010, et qu'il détient également une participation dans les clubs de Leeds United et des Rangers. Sa fortune personnelle est estimée à environ 500 millions de dollars, tandis que celle de sa famille atteint près de 8,5 milliards de dollars.