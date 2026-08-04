La feuille de composition distribuée aux médias une heure avant le match amical disputé par le Real Madrid face à la Fiorentina en Autriche n'était pas trompeuse, puisque Trent Alexander-Arnold figurait au poste d'arrière droit du Real Madrid, tandis que Denzel Dumfries devait évoluer devant lui comme ailier.

Mais ce mouvement dissimulait un plan tactique de Mourinho, qui n'est apparu qu'au coup d'envoi, et qui consistait à ajouter un troisième milieu de terrain dans l'axe offensif par l'intermédiaire d'Arnold.

Selon le quotidien espagnol « As », le joueur anglais a représenté une triple menace, comme on a pu le constater lors du match nul 2-2 à Klagenfurt, où il était latéral, car il occupe encore clairement ce poste, spécialiste des coups de pied arrêtés, car ses touches remarquables sont toujours au rendez-vous, et il est désormais aussi devenu une option pour la construction du jeu.

L'image complète du plan de Mourinho est apparue après le but d'Endrick qui a donné l'avantage au Real Madrid 1-0, lorsque Arnold a été le seul joueur que l'entraîneur a appelé à s'approcher du banc de touche.

Les consignes ont duré une minute et 29 secondes, durant lesquelles il lui a expliqué les espaces qu'il voulait qu'il exploite grâce à ses passes qui transpercent les lignes.

Cela s'inscrivait dans la lignée de ce qu'avait proposé Huijsen lors de la Coupe du monde des clubs, où Arnold défendait lorsqu'il jouait le rôle de latéral, mais dès que le Real Madrid avait la possession du ballon, il se déplaçait dans l'axe pour trouver davantage de lignes de passe que Valverde, et surtout que Camavinga, qui a de nouveau livré une prestation peu convaincante lors d'un autre match.

La lecture du rôle d'Arnold comme milieu de terrain révèle des fonctions supplémentaires qu'il peut assumer, mais elle montre aussi que Mourinho manque d'un joueur plus capable de construire le jeu balle au pied dans la zone du milieu de terrain, comparé à ce que peuvent offrir Valverde et Camavinga, d'autant plus que ce dernier occupe essentiellement de manière provisoire le rôle que tient Tchouaméni.

Nul n'ignore que ce rôle, qui combine la liaison, le contrôle et l'architecture du jeu, constitue la marque de fabrique de Rodri.

Ce plan (la signature de Rodri) connaît un gel temporaire pour le moment, comme l'a indiqué le quotidien « As », malgré le feu vert accordé par le président du club merengue en début de semaine.

Les efforts se concentrent actuellement sur la finalisation définitive du transfert de Diomandé, avant de passer ensuite au dossier du champion du monde.

City n'exerce aucune pression pour accélérer les choses, tandis que Rodri lui-même estime que l'opération avance dans une direction positive à l'heure actuelle.

Entre-temps, Mourinho ne reste pas les bras croisés, car ce n'est pas dans son tempérament, et la meilleure preuve en est sa recherche de solutions en utilisant les éléments dont il dispose à Valdebebas, où Arnold constitue l'une de ces solutions en attendant d'être informé du résultat final du dossier Rodri.