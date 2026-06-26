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Khaled Mahmoud

Traduit par

Arnold dévoile le onze de départ de l’Irak pour affronter le Sénégal

Sénégal vs Irak
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L'Irak joue son va-tout face au Sénégal dans un match couperet

Graham Arnold, le sélectionneur de l’Irak, a officialisé le onze de départ qui défiera le Sénégal ce vendredi soir à Toronto, lors de la dernière journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal pointe à la troisième place du groupe 9, encore sans le moindre point, après ses défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2).

De son côté, l’Irak ferme la marche avec zéro point, après avoir perdu contre la Norvège (4-1) puis face à la France (3-0).

L’Irak espère décrocher sa première victoire en Coupe du monde. Présent au Mexique en 1986, le pays avait alors perdu tous ses matchs. Un succès ce soir maintiendrait en vie les espoirs des « Lions de Mésopotamie » de figurer parmi les meilleurs troisièmes et de passer au tour suivant.

Le Sénégal dispute quant à lui sa quatrième phase finale. Il a déjà franchi le premier tour en 2002 (quarts de finale) puis en 2022 (huitièmes de finale), mais il vise cette fois un parcours plus long afin d’éviter une nouvelle élimination dès la phase de groupes, comme en 2018.

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Voici la composition de l’équipe d’Irak :

Gardien : Ahmed Basil

Défense : Rebin Solaka, Akam Hashim, Mirhas Doski, Frans Boutros

Milieu de terrain : Ibrahim Baish, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari

Attaque : Ali Al-Hammadi, Ahmed Qasim, Ali Jassim

De son côté, Papi Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a également dévoilé son onze de départ :

Gardien de but : Mory Diaw

Défense : Abdallah Seck - Ismaël Jacobs - Krépin Diatta - Moussa Niakaté

Milieu de terrain : Idrissa Gaye – Lamine Camara – Habib Diara

Attaque : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahima M'Baye

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