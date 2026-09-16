Arnold dévoile la liste de l'Irak pour la Coupe du Golfe 27 et adresse un message décisif à Muntadher Majed

Graham Arnold, le sélectionneur de l'équipe nationale irakienne, a dévoilé ce mercredi la liste des « Lions de la Mésopotamie » qui participeront à la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 ».

Lors d'une conférence de presse, Arnold a affirmé que son équipe se rendait à Djeddah uniquement pour le titre, et que le tournoi représentait l'étape la plus importante de son programme de préparation en vue des prochaines échéances asiatiques.

Arnold a insisté, en début d'intervention, sur l'importance du tournoi du Golfe, déclarant : « Il n'existe pas dans mon vocabulaire de tournoi amical et de tournoi officiel. La Coupe du Golfe est importante pour nous, et nous l'avons préparée pour qu'elle serve de prélude aux échéances asiatiques. Dans chaque match et chaque tournoi que nous disputons, notre objectif est de rivaliser avec force. »

Le technicien australien a précisé que le choix de la sélection avait été fait par lui-même personnellement, soulignant que les éléments retenus seraient tenus de donner le meilleur d'eux-mêmes et de représenter l'Irak avec le plus haut degré d'engagement, indiquant que l'inscription de la liste des 35 joueurs avait été effectuée il y a un mois avec l'accord de la Fédération internationale.

Un message direct à Muntadher Majed

À propos de la polémique autour de la situation du joueur expatrié Muntadher Majed, Arnold a révélé être en contact direct avec lui, déclarant : « Je veux que tout le monde sache que je suis en bon contact avec Muntadher Majed, mais il a choisi pour le moment de rester avec son club et de se concentrer sur son avenir et sa carrière avec lui. »

Il a ajouté avec fermeté : « Je veux un joueur engagé à 100 % dans sa présence avec l'équipe nationale irakienne, et j'espère que Muntadher Majed tranchera rapidement la question de sa carrière internationale. Nous allons pour gagner le tournoi, je n'ai pas entraîné une équipe uniquement pour faire de la figuration. »

Blessures et changements forcés

Arnold a indiqué que les règles propres à la Coupe du Golfe, ainsi que les blessures qui ont frappé l'équipe deux semaines avant son coup d'envoi, l'ont contraint à opérer des changements dans la liste, révélant que la direction du club de Hussein Ali les avait informés de la nécessité pour lui de subir une intervention chirurgicale.

Concernant le poste de gardien de but, il a affirmé que c'est l'entraîneur des gardiens qui détermine qui joue, indiquant qu'« Ahmed Basel est le gardien titulaire choisi de la sélection, et il reste deux gardiens qui ont séduit l'entraîneur des gardiens ».

Il a conclu son message aux joueurs : « Le choix des joueurs s'est fait en fonction de leur état de forme et de ce que j'ai vu cette saison dans les matches locaux. Je pense que leur niveau s'est élevé, franchement, bien que les joueurs évoluent dans des conditions climatiques difficiles. Je veux que les joueurs se rendent à la Coupe du Golfe avec la conviction qu'ils vont gagner. C'est une compétition importante pour la région du Golfe et une grande occasion de rendre votre pays et vos proches fiers de vous. »

La liste des Lions de la Mésopotamie pour la Gulf Cup 27 :

Gardiens de but : Ahmed Basel, Mohammed Saleh, Hussein Hassan.

Défense : Ahmed Yahya, Mustafa Saadoun, Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Youssef Al-Imam, Merkhas Doski, Mohammed Dalawar, Ibrahim Bayesh.

Milieu de terrain : Zidane Iqbal, Bassam Chaker, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Haidar Abdelkarim, Abderrazak Qassem, Karrar Nabil, Mohammed Qassem.

Attaque : Ahmed Qassem, Ali Jassim, Saif Rashid, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi, Youssef Al-Nasrawi.

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L'équipe nationale irakienne figure dans le groupe A aux côtés des sélections d'Arabie saoudite, du Koweït et d'Oman. Les rencontres du tournoi se dérouleront dans la ville saoudienne de Djeddah entre le 23 septembre et le 6 octobre prochains.