Arne Slot tire un trait sur son passage à Liverpool avec une lettre d'adieu émouvante

Arne Slot a adressé ses adieux à Liverpool dans une lettre. Le Liverpool Echo a publié ce texte lundi matin ; le Néerlandais y revient avec fierté sur son passage au sein du prestigieux club anglais.

« Quand on passe sous ce célèbre panneau au bout du tunnel d’Anfield, on ressent un mélange d’émotions. Il y a d’abord la responsabilité, bien sûr, vis-à-vis de l’histoire riche de ce club », écrit Slot. Il évoque aussi la détermination à se battre et à gagner devant le public d’Anfield, célèbre dans le monde entier.

« Que toutes ces émotions se traduisent par un titre de Premier League après seulement douze mois est plus qu’exceptionnel. Ce n’était pas seulement un trophée, mais la récompense du travail acharné, du sacrifice et du dévouement de tant de personnes au sein du club. »

Il évoque aussi le décès de Diogo Jota en juillet 2025 : « Perdre Diogo quelques semaines seulement après avoir fêté ce titre est indescriptible. Je veux avant tout me souvenir de lui comme d’un coéquipier, d’un ami et d’un être humain extraordinaire qui a touché la vie de milliers d’entre vous chaque fois qu’il portait le célèbre maillot du club », écrit l’entraîneur de 47 ans.

L’ancien mentor de l’AZ et du Feyenoord remercie les supporters, les joueurs et le staff, puis se projette avec confiance vers l’avenir, notamment grâce à la qualification pour la Ligue des champions. Lors de la dernière journée, un match nul contre Brentford (1-1) a suffi à Liverpool pour assurer sa participation à la C1 la saison prochaine.

Fort de cette base solide, il se projette avec sérénité vers l’avenir. « Les joueurs qui ont tant donné à ce club, qui en ont défendu les valeurs et qui ont contribué à tant de moments inoubliables, ont posé des fondations qui tiendront la route », conclut-il en bouclant la boucle.

« Le jour où j’ai franchi pour la première fois le panneau du tunnel d’Anfield, je savais ce que ce club attendait de moi. Je pars en sachant que nous n’avons jamais cessé de nous battre pour y parvenir. »