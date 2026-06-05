Arne Slot serait en pole position pour prendre les commandes de Fulham et ainsi décrocher le poste de ses rêves

Peu après son départ de Liverpool, Arne Slot pourrait rester en Premier League. Fulham s’intéresse à l’entraîneur néerlandais, mais, selon The Athletic, un retour immédiat sur les terrains anglais n’est pas d’actualité.

Peu après l’annonce du départ de Slot, Liverpool a officialisé la nomination d’Andoni Iraola, en provenance de Bournemouth, pour lui succéder sur le banc d’Anfield.

À Fulham, le poste s’est libéré cette semaine : Marco Silva a rejoint Benfica pour succéder à José Mourinho.

Les Cottagers se sont immédiatement positionnés pour accueillir le Néerlandais, lequel, selon la même source, attirerait aussi l’attention d’autres clubs, dont l’AC Milan.

Selon le média britannique, la probabilité d’une signature immédiate chez un nouveau club est toutefois faible.

L’entraîneur ne se précipiterait pas pour décider de son avenir et surveillerait de près la situation autour de l’équipe nationale néerlandaise.

Après la Coupe du monde, Ronald Koeman pourrait quitter son poste de sélectionneur, ce qui maintiendrait toutes les options ouvertes pour Slot.