Argentine, Messi forfait face au Maroc

Touché au pubis, l'attaquant du FC Barcelone est contraint de déclarer forfait pour le deuxième match amical de l'Argentine contre le Maroc.

Le retour de Lionel Messi avec l' ne se passe pas aussi bien que prévu. Absent de la sélection nationale depuis l'échec en 2018 et l'élimination contre l'équipe de en huitièmes de finale, l'attaquant du avait décidé de prendre une pause afin de se concentrer davantage sur sa saison au FC Barcelone et ménager son corps. Mais avec la Copa America à l'horizon, Lionel Messi avait prévu de revenir en 2019.

L'attaquant du FC Barcelone a donc répondu présent pour les deux matches amicaux du mois de mars face au et au . Ce vendredi soir, Lionel Messi a donc porter la tunique de l'Albiceleste pour la première fois en huit mois mais cela ne s'est pas bien passé. L'Argentine a été contraint de s'incliner. Une défaite de mauvaise augure à quelques mois de la Copa America. Une défaite durant laquelle Lionel Messi n'a pas pu faire de miracle.

Messi de retour à Barcelone

Et il n'en fera pas non plus lors du prochain match amical face au Maroc. Et pour cause, Lionel Messi ne jouera pas cette rencontre. En effet, La Pulga a d'ores et déjà déclaré forfait pour ce match à Tanger. Touché au pubis lors de sa reprise avec la sélection, l’attaquant argentin ne fera pas le déplacement à Tanger pour le second match amical. Le prodige du Barça est victime d’une "aggravation de douleurs pubiennes" a indiqué sa fédération sur Twitter.

Lionel Messi est donc sur le chemin du retour vers Barcelone afin de se soigner au plus vite. Une précaution loin d'être étonnante et plus que compréhensible pour le club espagnol, alors que se profile des échéances importantes avec son club et notamment en . Le FC Barcelone affrontera en quart de finale de la compétition dans le courant du mois d'avril et aura besoin de son attaquant argentin.

D'autant plus que le FC Barcelone est aussi privé de Luis Suarez, blessé à la cheville qui n'a pas fait le déplacement avec l' , et d'Ousmane Dembélé. Le Barça et l'Argentine n'ont donc pris aucun risque avec Lionel Messi. Qui plus est, une polémique avait éclaté il y a quelques semaines révélant des conditions spéciales pour que l'Argentin prenne part à la rencontre face au Maroc. Une chose est sûre, Lionel Messi est mis au repos afin de préparer au mieux la suite de la C1 et la Copa America.