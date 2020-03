Argentine - Mascherano entraîneur après sa retraite ?

Sous contrat jusqu'en 2021 avec Estudiantes la Plata, le défenseur argentin a laissé entendre qu'il se verrait bien devenir entraîneur ensuite.

Parti du Barça en janvier 2018 après huit saisons couronnées de succès et passé par la , Javier Mascherano évolue désormais à Estudiantes la Plata en . Et alors que son contrat se termine en juin 2021, l'ancien international argentin de 35 ans commence à envisager la suite.

"On essaye de penser à l'avenir et de planifier les choses, a-t-il ainsi déclaré à Olé. Je veux rester dans le milieu du football quand je ne serai plus joueur.

"Et ce que tout le monde dit, c'est que ce qui s'approche le plus du métier de joueur, c'est celui d'entraîneur. Mais je dois d'abord confirmer que j'en suis capable. Et je ne le saurai que le jour où j'essaierai."

L'ancien joueur de pourra-t-il réussir la conversion et connaître autant de succès sur un banc de touche ?