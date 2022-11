Argentine : Lionel Messi à la Coupe du monde 2026 ? Le sélectionneur donne son point de vue

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi va selon toute vraisemblance disputer sa dernière Coupe du monde, à moins d'un retournement de situation.

Lionel Messi a tout gagné durant sa carrière de footballeur professionnel. Tout ou presque. Puisque la Coupe du monde manque encore au palmarès du génie argentin. Vainqueur de sept Ballon d'Or durant sa carrière, Lionel Messi a enfin connu un sacre avec son pays en 2021 avec la victoire en Copa America face au Brésil de Neymar.

Messi 2026

L'attaquant du Paris Saint-Germain avait échoué par le passé en finale de cette compétition, tout comme cela lui est arrivé en Coupe du monde. En effet, Lionel Messi a touché du bout des doigts la Coupe du monde mais lui et son équipe ont été contraint de s'incliner en 2014 face à l'Allemagne en finale après un but de Götze durant les prolongations.

Tout indique que la Coupe du monde 2022 au Qatar sera la dernière occasion pour Lionel Messi de rentrer dans la légende avec son pays et d'imiter son aîné, Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine en 1986. L'Albiceleste fait partie des favoris pour ce Mondial, mais malgré ses 35 ans et après avoir annoncé que ce serait sa dernière Coupe du monde, au pays, certains aimeraient croire qu'il aura encore une chance.

"Le monde du football demande plus de matches de Messi"

En soit, rien n'est impossible puisque Lionel Messi aura 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde en 2026 et c'est son sélectionneur, Lionel Scaloni, lui-même, qui a ouvert la porte à la présence de l'ancien attaquant du FC Barcelone pour cette compétition. "Cela pourrait être sa dernière Coupe du monde, mais j’espère que non", a-t-il déclaré sur CNN Radio.

Une phrase qui en dit long sur la volonté de Lionel Scaloni de voir Lionel Messi poursuivre sa carrière internationale. "Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux. Si nous prenons soin de lui et que nous le portons comme nous devons le porter, il pourrait y avoir plus de matchs de lui parce que le monde du football le demande", a indiqué le sélectionneur de l'Albiceleste.

"Aucun joueur ne sera à 100%, mais ils seront à leur meilleur niveau footballistique. Nous ferons en sorte que la dernière semaine, celui qui n'est pas en forme et ne peut pas jouer le match au club, vienne avant."

Enfin, Lionel Scaloni a admis que tout ses joueurs ne seront pas dans le même état de forme avant la Coupe du monde :