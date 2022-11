Argentine : la magnifique déclaration d'Angel Di Maria à Lionel Messi

L'ailier de la Juventus, qui a évolué au PSG avec son compatriote, a encensé et dévoilé son admiration pour Lionel Messi.

Angel Di Maria a évolué avec les meilleurs joueurs du monde tout au long de sa carrière. L'ancien ailier du PSG a eu la chance de jouer avec Neymar, Kylian Mbappé, mais surtout Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Lionel Messi en sélection nationale. Dans une semaine, Angel Di Maria va certainement disputer sa dernière grande compétition avec l'Albiceleste, aux côtés de Lionel Messi, qu'il côtoyait l'an dernier au PSG et avec qui il a évolué depuis presque quinze ans en sélection nationale. Dans une interview accordée à La Nacion, Angel Di Maria a délivré une magnifique déclaration envers Lionel Messi.

"C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière"

"Pour moi, être aux côtés de Leo, ça vaut tout. C'est le meilleur au monde, c'est un extraterrestre, je ne me lasserai pas de le dire. Et je le répète : jouer avec Leo, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Nous avons passé de nombreuses années ensemble en équipe nationale et j'ai même pu jouer dans le même club que lui (le PSG, ndlr). Le voir tous les jours est beaucoup plus agréable. Partager le terrain avec Leo est un rêve devenu réalité. Il est très mature, très engagé", a confessé Angel Di Maria.

"J'essaie toujours de me connecter à lui, de le chercher, mais aussi de comprendre que, même s'il peut résoudre le jeu, il n'est pas toujours nécessaire de lui donner le ballon (...) Ce qui peut se passer, c'est que vous le regardez, de près, et que vous vous dites "ça ne peut pas être vrai, ce que je vois n'est pas réel". Mais même si c'est un extraterrestre, parfois vous devez prendre d'autres décisions. Pour lui, pour l'équipe, et ce groupe a déjà assimilé ça", a ajouté l'international argentin.

"La France me vient immédiatement à l'esprit parmi les favoris"

Pas épargné par les critiques durant sa carrière internationale, Angel Di Maria y a répondu avec franchise : "Ce n'est pas facile de rester autant d'années en sélection argentine avec la quantité et la qualité de joueurs qu'il y a dans notre pays. J'ai reçu beaucoup de critiques, mais j'ai joué 124 matches en sélection. Je pense que tout le monde ne peut pas en dire autant".

L'ailier de la Juventus a dévoilé les favoris pour la Coupe du monde : "Si on pense aux candidats à la Coupe du monde... la France me vient immédiatement à l'esprit. Parce qu'ils sont champions du monde, à cause de la quantité et de la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais les Coupes du monde peuvent être traîtres, il est difficile d'élargir cette liste. .. L'Allemagne et l'Espagne pourraient également être mentionnés, mais en même temps, ce sont des nations qui sont en transition. Elles ont de nombreux jeunes footballeurs et on ne sait pas ce qui peut arriver ni comment ils réagiront dans un tournoi aussi gros que la Coupe du monde".

"Nous sommes ici pour lutter contre n'importe qui. Nous sommes compétitifs. Nous pouvons nous battre pour gagner la Coupe du monde. On est dans un bon moment, on est bien arrivés, on a gagné la Copa América et la finale contre l'Italie, le groupe est consolidé. Nous allons nous battre à chaque match, c'est certain", a conclu Angel Di Maria qui rêve d'un sacre mondial après avoir échoué en finale en 2014.