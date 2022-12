Argentine : L'appel de Scaloni à Messi

La victoire en Coupe du monde a rempli l'Argentine de joie, mais aussi d'angoisse pour de nombreux supporters.

Le capitaine albiceleste a prévenu avant le match décisif contre l'équipe de France : "La finale est mon dernier match de Coupe du monde. Il y a de nombreuses années avant la prochaine et je ne pense pas que j'y arriverai. Finir comme ça, c'est la meilleure façon de le faire", a-t-il déclaré à Olé. Dès qu'il a soulevé la Coupe du monde tant convoitée, il a clairement fait savoir que, pour le moment, il continuerait avec l'équipe nationale : "J'aime le football, ce que je fais. J'aime être avec l'équipe nationale, le groupe, je veux jouer encore quelques matchs en étant champion du monde".

L'entraîneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, ne perd pas espoir. "Messi devrait avoir une place dans la prochaine Coupe du monde, nous voulons qu'il continue. S'il veut continuer à jouer, le maillot 10 sera toujours prêt pour Lionel", a-t-il déclaré après avoir remporté la finale au Qatar. Et cette semaine, il a déclaré à TN : "L'avoir est un luxe, espérons que ce n'était pas sa dernière Coupe du monde. Nous devons garder le maillot 10 pour quand il décidera. S'il décide de ne pas le faire, nous verrons, mais nous aurons toujours cet espoir".

Seul Messi sait ce que l'avenir lui réserve. Ce sera à lui de décider quand prendre sa retraite, mais s'il prolonge sa carrière internationale jusqu'à la Copa América 2024, il aura un autre défi à relever, peut-être le dernier grand défi de sa carrière.

En 2023, Messi et ses coéquipiers auront l'occasion de prolonger la légende et de réaliser le triplé. En remportant la Copa América (2021), la Coupe du monde (2022) et la Copa América (2024), l'Albiceleste entrerait dans l'histoire du football sud-américain. En Europe, l'Espagne l'a fait en 2008 (Championnat d'Europe), 2010 (Coupe du monde) et 2012 (Championnat d'Europe). Le défi est extraordinaire. À tel point qu'il servira peut-être de motivation à Messi pour prolonger sa carrière avec l'Albiceleste et tenter un autre défi.

La légende de Messi, qui a quitté le Qatar non seulement avec la Coupe du monde en main, mais aussi avec de nombreux records individuels, ne fera que grandir. Le capitaine albiceleste a battu le record établi par l'Allemand Lothar Matthäus et, avec 26 apparitions, il est désormais le joueur ayant disputé le plus de matches dans l'histoire des Coupes du monde. Il est également le plus jeune joueur à participer à cinq Coupes du monde, le premier à fournir des passes décisives dans cinq Coupes du monde et le premier Argentin à marquer dans quatre Coupes du monde (2006, 2014, 2018 et 2022). Diego Maradona (1982, 1986 et 1994) et Gabriel Batistuta (1994, 1998 et 2002) l'avaient fait lors de trois éditions. Il a également dépassé le record de Batistuta en tant que meilleur buteur argentin en Coupe du monde.