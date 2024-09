Argentine, Emiliano Martinez sanctionné par la FIFA

Outrepassée par le geste anti football du gardien argentin, la FIFA vient de prononcer une sanction contre le portier d’Aston Villa.

Il y a un peu plus de deux mois, l’Argentine remportait la seizième Copa America de son histoire devant la Colombie, devenant la nation la plus titrée de la compétition devant l’Uruguay. A l’issue de cette rencontre, le gardien de but argentin, Damián Emiliano Martínez Romero, a porté la main sur un cameraman.

Dibu Martinez sanctionné par la FIFA

Même si Lionel Messi a fondu en larmes lors de cette finale de la Copa America, l’Argentine a remporté le trophée au coup de sifflet final. Débordé par la joie, le portier de l’Albiceleste, comme lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar contre la France, a une fois encore célébré le sacre avec brandit sur sa partie intime.

En pleine célébration avec l’un de ses compatriotes, l’ancien gardien de but des Gunners avait poussé un caméraman venu capter le moment. Quelques mois après ces gestes obscènes, la Fédération internationale de football association (FIFA) vient de sanctionner le portier argentin. L’ancien de Getafe écope ainsi de deux matchs de suspension fermes avec la sélection argentine.

Martinez absent de la trêve d’octobre

L’instance mondiale du cuir rond reproche à Emiliano Martinez sa célébration réalisée lors d'une victoire de l'Argentine contre le Chili (3-0) début septembre. À la fin de cette rencontre, le gardien de 32 ans avait placé le trophée de la Copa America au niveau de ses parties intimes. Après la fin du match perdu contre la Colombie (2-1) toujours en septembre, le gardien argentin a adressé un violent coup à une caméra.

Avec cette suspension de la FIFA, Emiliano Martinez manquera les deux prochaines rencontres de l’Argentine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en octobre prochain. L’Albiceleste affrontera le Venezuela (10 octobre, 22h) et la Bolivie (16 octobre, 1h). Son absence devrait être une opportunité pour Geronimo Rulli, qui fait d'excellents débuts avec l'OM en Ligue 1.