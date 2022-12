L'Argentine défiait la Croatie pour la première demi-finale de Coupe du monde 2022.

Argentine - Croatie, opposition de style et choc en demi-finales de Coupe du monde. Un match qui promettait beaucoup et qui a tenu tous ses engagements. Surtout pour les supporters de l'Albiceleste.

C'est à la demi-heure de jeu que les Argentins bénéficiaient d'un pénalty. Alvarez était trouvé en profondeur et devançait Livakovic avant de se heurter au gardien croate, sanctionné.

Messi transformait ce coup de pied de réparation d'un tir croisé du gauche, en force, pour ouvrir le score et signer le 11e but de sa carrière en Coupe du monde et surtout aiguiller ses troupes vers la dernière marche.