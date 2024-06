Argentine - Canada : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Argentine remet en jeu son titre de champion de la Copa America, cette nuit lors du match contre le Canada. Les dernières infos ici.

Une semaine après le démarrage du Championnat d’Europe en Allemagne, la Copa America ouvre ses portes cette nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin 2024. Championne en titre, l’Argentine sera aux prises avec le Canada pour le match d’ouverture qui se disputera au Mercedes-Benz Stadium.

Messi et l'Argentine veulent frapper fort d'entrée

Tenante du titre, l’Argentine fait son entrée en lice cette nuit du vendredi 21 juin 2024. Plus titré du tournoi à l’instar de l’Uruguay (15), l’Albiceleste au cours de cette 48e édition aux Etats-Unis dans le seul but de devenir la seule nation à remporter le plus grand nombre de trophées remportés en Copa America. Pour faire une bonne compétition et qualifier pour le tour suivant, les hommes de Lionel Scaloni ont fait deux matchs amicaux lors de leurs préparations.

Face à l’Equateur, Lionel Messi et ses partenaires ont difficilement réussi à s’imposer 1-0. Mais les choses ont été beaucoup plus faciles pour les champions du monde en titre avec une victoire contre le Guatemala (4-1).

Pour sa part, le Canada fait partie des 6 équipes de la zone CONCACAF invitées pour participer à la compétition. Les Canucks vont en effet disputer leur premier match dans le tournoi cette nuit. Finalistes de la dernière Ligue des Nations CONCACAF contre les USA (0-2), Alphonso Davies et ses coéquipiers veulent faire bonne impression pour leur entrée en matière. Pour préparer leur compétition, les hommes de de Jesse Marsch ont réussi à tenir tête à l'Équipe de France (0-0) lors d’un match amical même s’ils ont été étrillés par les Pays-Bas (4-0) plus tôt.

Horaire et lieu du match

Argentine – Canada

1ère journée Copa America 2024/Groupe A

Lieu : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

A 02 heures française

Les compos probables du match Argentine - Canada

Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – Mac Allister, Paredes, De Paul – Messi, Gonzalez, Alvarez

Canada : Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Davies – Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar – David, Larin

Sur quelle chaîne suivre le match Argentine - Canada

La rencontre entre l’Argentine et le Canada sera à suivre ce vendredi 21 juin 2024 à partir de 02 heures sur la chaîne L’Équipe Live Foot. La chaine L'Equipe elle proposera les résumés et les meilleurs moments de la compétition. Elle est disponible sur le service Molotov.