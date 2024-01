Arda Guler y croit à mort

Arda Guler n'a disputé que son deuxième match depuis qu'il a rejoint le club cet été, alors qu'il tente d'oublier une série de blessures.

Le jeune homme de 18 ans n'a montré aucun signe d'inquiétude et Carlo Ancelotti n'a pas hésité à le lancer dans le grand bain. Guler a fait ses débuts le week-end dernier, jouant une heure contre Arandina en Copa del Rey. Ancelotti lui a accordé huit minutes de prolongation pour tenter de faire basculer la situation en faveur de l'équipe, alors que le score était de 3-3.

"Aujourd'hui, c'était mon premier match de coupe. Je suis très heureux que nous ayons gagné contre l'Atlético de Madrid. Il y a une très bonne ambiance familiale et amicale ici au Real Madrid. L'adversaire n'a pas d'importance. Nous sommes le Real Madrid, donc nous jouerons pour gagner, quel que soit l'adversaire. J'espère que nous pourrons gagner la Super Coupe", a déclaré Guler à Tivubu Spor. "J'ai été blessé pendant 5 à 6 mois. Je suis sorti de ma blessure et notre entraîneur Ancelotti m'a inclus dans l'équipe et m'a laissé jouer. Il m'exprime toujours sa foi et sa confiance en me parlant sur le terrain et en dehors. J'espère que si je continue comme ça, tout ira mieux".

Pour le virtuose turc, le Real Madrid doit jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions. Des propos que d'aucuns pourraient trouver arrogants : "Je suis au début de mon rêve. Je ne joue pas beaucoup en ce moment, mais nos résultats sont incroyables. Nous jouons les premiers rôles dans toutes les compétitions. C'est le Real Madrid, nous avons un grand effectif de qualité. J'espère pouvoir continuer à en faire partie".

Guler est pressenti pour un avenir long et fructueux au Santiago Bernabéu, d'où le peu d'empressement à précipiter les choses avec l'ancien joueur de Fenerbahçe. Cependant, de son point de vue, il voudra arriver à la fin de la saison en pleine forme, alors que l'Euro approche à grands pas. "Jouer pour l'équipe nationale de Turquie me manque beaucoup. Il y a une nouvelle génération, nous avons un nouveau manager [Vincenzo Montella]. J'espère que tout ira beaucoup mieux à l'Euro. Nous pouvons y travailler sérieusement."