Arda Guler a manqué les six premiers mois de la saison en raison d'un certain nombre de blessures et la raison est enfin dévoilée.

"Je comprends qu'il y ait beaucoup de pression sur lui, parce que tout un pays, la Turquie, veut le voir jouer pour le Real Madrid, mais ce garçon a 18 ans. Son heure viendra", a déclaré la semaine dernière Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, à propos d'Arda Guler. Il ne fait aucun doute que l'on souhaite le voir plus souvent à l'œuvre, surtout à l'approche de l'Euro en Turquie Guler a manqué les six premiers mois de la saison en raison d'un certain nombre de blessures, contractant deux problèmes musculaires, une rechute et subissant une opération pour un problème de genou. Cependant, il fait enfin des apparitions sous le maillot de Los Blancos. L'intensité en question Ses problèmes de blessure ont été un casse-tête pour le personnel médical du Real Madrid, ce qui a conduit le médecin en chef à être licencié par le club. En Turquie, plusieurs médias ont conclu que la raison des difficultés de Guler était liée à l'intensité de l'entraînement, comme l'a rapporté Relevo. Ils comparent également ses problèmes de blessure à ceux de Yunus Emre Konak, qui s'est blessé peu après avoir rejoint Brentford en provenance de Sivasspor cet été. L'article continue ci-dessous Guler semble avoir retrouvé la forme et le Real Madrid espère aller loin en Ligue des champions, ce qui devrait permettre au virtuose d'améliorer sa condition physique avant l'Euro en Allemagne. Il est fort probable que le jeune joueur ait un rôle clé à jouer, mais s'il continue à manquer de temps de jeu, Vincenzo Montella pourrait être amené à modifier ses plans.