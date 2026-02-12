Arda Guler harcelé par un joueur du Real ? L'incroyable scandale

Malgré son statut de joueur le plus créatif des Merengues cette saison, il n'est toujours pas titulaire indiscutable.

Güler, 20 ans, compte trois buts et douze passes décisives à son actif, ce qui fait de lui le meilleur passeur du Real Madrid et de la Liga. Ces statistiques ont été réalisées en 35 apparitions, et son association avec Kylian Mbappé est devenue l'une des plus fructueuses d'Europe.

« Güler est harcelé par le vestiaire du Real Madrid »

Cependant, Serhat Pekmezci, ancien entraîneur des jeunes et « mentor », comme le décrit Sports Digitale, affirme que tout ne va pas pour le mieux entre Güler et le Real Madrid. Dans une interview accordée à Marca, Pekmezci déclare qu'il est victime de harcèlement de la part de ses coéquipiers.

« Même si le Real Madrid est un club de très haut niveau, Arda Güler est victime de harcèlement moral au travail. Il ne s'en est pas plaint lui-même, mais il savait que cela arriverait. Je lui ai conseillé d'être patient. »

« Le harcèlement vient des joueurs. Un groupe n'arrive pas à accepter Arda ; malheureusement, ce sont des joueurs à l'ego surdimensionné. »

Güler a fait la une des journaux fin du mois dernier lorsqu'il a été remplacé contre Benfica. On l'a vu crier au banc : « Pourquoi toujours moi ? » en anglais. Il avait été l'un des meilleurs joueurs de son équipe, mais a été remplacé par Brahim Diaz pour les quinze dernières minutes décisives du match.

« Arda est très patient et conscient de la situation, mais même lui commence à se rebeller, en se demandant : "Pourquoi toujours moi ?" », constate Pekmezci à ce sujet.

L'entraîneur turc a ensuite affirmé que les egos dans le vestiaire du Real Madrid étaient également responsables du départ de Xabi Alonso.

« Klopp a déjà dit que certains joueurs devaient partir pour qu'il puisse arriver. C'est pourquoi Xabi Alonso est parti lui aussi. »

Malgré son talent évident, Guler a peiné à s'imposer comme titulaire sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, d'Alonso et de Carlo Ancelotti. De manière générale, Guler excelle dans le dernier tiers du terrain, mais avec une grande liberté de mouvement. Compte tenu du nombre de joueurs qui souhaitent une telle liberté au Real Madrid, lui en accorder la possibilité s'est avéré difficile.