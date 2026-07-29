La Fédération internationale de football, la FIFA, a réagi à la polémique suscitée par l'expulsion de Breel Embolo lors du match entre l'Argentine et la Suisse, en quart de finale de la Coupe du monde 2026, en affirmant que la décision était correcte et conforme aux directives en vigueur durant le tournoi.

Cette réaction est intervenue après la polémique déclenchée par la « circulaire n° 34 », publiée par le Conseil de la Fédération internationale de football, l'IFAB, qui a été interprétée par les médias comme une reconnaissance d'une erreur dans l'expulsion d'Embolo, le joueur suisse, avant qu'il n'apparaisse que le Conseil procédait à une modification et à une clarification de la règle, et non à la correction d'une erreur d'arbitrage survenue lors du Mondial, selon le site espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans l'arbitrage.

À lire aussi

Quel est cet « élixir de vie » qui a maintenu Messi et Cristiano sur les terrains jusqu'à présent ?

Salah en tête : des stars mondiales sans club au milieu du mercato

Durant la Coupe du monde, le protocole autorisait la révision des situations où survenait une « confusion d'identité », ce qui a permis à l'arbitre de corriger le carton reçu par Leandro Paredes, le joueur argentin, après qu'une faute fictive eut été sifflée contre lui, et de transférer la sanction à Embolo après qu'il fut apparu qu'il avait délibérément simulé.

La modification est intervenue après le tournoi afin de combler cette faille, de sorte que la faute elle-même ne soit plus révisée, mais que seule l'identité du joueur ayant reçu le carton puisse être corrigée. Par conséquent, l'application des directives durant la Coupe du monde ne devient pas une erreur du simple fait de leur modification ultérieure, selon « Archivo VAR ».

Plus important encore, Embolo méritait effectivement le carton jaune pour simulation, et il était déjà sous le coup d'un carton antérieur ; il aurait donc de toute façon été expulsé si les règles avaient été appliquées correctement.

Mieux encore, la première erreur dans cette action fut au détriment de l'Argentine, après que l'arbitre eut sifflé une faute inexistante contre Paredes et lui eut adressé un carton jaune, avant que l'arbitre n'intervienne pour corriger la décision et sanctionner le joueur qui avait commis la véritable faute.

La FIFA a affirmé que la décision finale « a rétabli la justice », précisant également qu'elle était restée en contact avec l'IFAB tout au long du processus et que le Conseil avait approuvé l'interprétation appliquée durant le tournoi.

Ainsi, la circulaire n° 34 ne constituait pas une condamnation de la décision d'expulser Embolo, et le communiqué de la FIFA n'était pas un revirement par rapport à cette décision : la modification est venue clarifier la règle pour l'avenir.

« Une expulsion correcte »

Quant à affirmer que la Suisse a été volée à cause de l'expulsion d'Embolo, cela ignore le point essentiel : le joueur méritait de toute façon l'expulsion, et la véritable erreur aurait été de le laisser rester sur le terrain en raison de sa tromperie, selon le site espagnol.

Il convient de rappeler qu'une situation similaire s'était produite lors du match entre le Paraguay et les États-Unis en phase de groupes, et qu'au final le joueur paraguayen Miguel Almirón avait également été averti pour avoir tenté de tromper l'arbitre.



