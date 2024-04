Arbitrage Real - Barça, nouveau rebondissement incroyable !

Le Comité technique des arbitres a publié les fichiers audio de la salle de la VAR pendant le Clasico.

Entre un penalty pour le Real Madrid, un penalty non accordé à Lamine Yamal, un carton jaune donné à Eduardo Camavinga, un but jugé comme n'ayant pas franchi la ligne, et d'autres décisions litigieuses, la fureur s'est emparée du contingent barcelonais, et plus particulièrement de l'entraîneur Xavi Hernandez et du président Joan Laporta.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a demandé les enregistrements audio et vidéo de la salle de la VAR et a menacé d'intenter une action en justice s'il était prouvé qu'une erreur avait été commise. Laporta a déclaré qu'il y avait également un précédent pour demander de rejouer le Clasico.

Une énorme controverse

Dans l'audio diffusé, on peut entendre la VAR dire à l'arbitre Cesar Soto Grado qu'il n'y a pas d'angle clair pour que le ballon ait franchi la ligne. Pendant ce temps, les arbitres voient des preuves évidentes d'un penalty pour Lucas Vazquez, alors que Soto Grado peut être entendu dire "rien, rien, rien" lorsque Fermin entre en contact avec Antonio Rudiger dans la surface de réparation.

Selon toute vraisemblance, Laporta et Barcelone n'ont guère d'espoir de rejouer le match, mais cette attitude est plutôt un moyen de marquer un point et de faire pression sur les officiels. C'est d'ailleurs une attitude caractéristique de la chaîne de TV du Real Madrid depuis le début de la saison, et Laporta peut penser qu'il doit réagir.