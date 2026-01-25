Arbeloa se lâche sur Kylian Mbappé : 'Il est..."

Ce résultat leur permet provisoirement de prendre la tête de la Liga, le FC Barcelone ne jouant que dimanche.

Selon Marca, l'entraîneur Alvaro Arbeloa a exprimé sa satisfaction quant à la performance de son équipe lors d'une interview accordée à Real Madrid TV.

« L'engagement, les efforts et le travail de chacun, c'est la première chose que j'ai constatée depuis mon arrivée. Gagner ici est très méritant et c'est grâce au travail des garçons. Nous n'avons pas eu beaucoup de jours pour travailler, ils ont surtout récupéré, mais petit à petit, ils comprennent ce que nous attendons d'eux. Avec plus de temps, tout sera plus facile. Ce sont des joueurs de haut niveau et, avec peu d'instructions et de consignes, les choses se passent bien. »

Arbeloa a particulièrement félicité Kylian Mbappé, auteur des deux buts du Real Madrid à Vila-Real, et son coéquipier en attaque, Vinicius Junior.

« Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Ils sont très différents les uns des autres, et nous essayons de les faire toucher le ballon le plus possible, de créer des situations où Vini peut déborder et Kylian peut s'infiltrer dans les espaces. Nous sommes ravis de les voir dans cette forme. Ce sont les deux premiers à presser, à épauler les milieux de terrain, à apporter cette solidarité dont nous avons besoin, et nous sommes très heureux que cela se traduise par des buts. »

Arbeloa évoque le match de Ligue des Champions au Portugal.

On a également interrogé Arbeloa sur le match de Ligue des Champions de mercredi contre Benfica. Une victoire du Real Madrid garantirait une place dans le top 8 de la phase de groupes, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

« Pour tous les supporters madrilènes, ce sera un match particulier. L'objectif est le top 8, et plus on monte dans le classement, mieux c'est pour le tirage au sort. »