Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que la course au titre de champion d'Espagne s'était compliquée après la défaite face à Majorque (2-1) ce samedi, lors de la 30e journée de la Liga. Les Merengues restent ainsi à quatre points du leader, le Barça, mais ce dernier a disputé un match de moins.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Arbeloa a commenté la situation en ces termes : « Bon, il est clair que les choses sont devenues plus difficiles qu'avant le coup d'envoi... Il nous reste 8 journées, et c’est essentiellement ce que j’ai dit aux joueurs : peu importe la situation du championnat ou l’écart qui nous sépare de Barcelone, notre prochain objectif est de remporter les matchs restants ».

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Il a ajouté en précisant les exigences à venir : « Pour y parvenir, nous devons mieux jouer qu’aujourd’hui et élever considérablement notre niveau de jeu. Nous en sommes pleinement conscients, et bien sûr, tout est devenu plus difficile, car le nombre de journées restantes diminue, et l'écart pourrait se creuser ce soir, mais notre objectif doit rester le même : gagner tous les matchs à venir ».

Réaction

À propos de l'absence de réaction en deuxième mi-temps et du manque de pression dans la surface de réparation adverse, Arbeloa a déclaré : « Oui, bien sûr... C'est peut-être dû au contexte du match : l'inquiétude de voir l'équipe menée au score, et la patience dont nous devions faire preuve... Nous savions que ce serait plus difficile, et que nous affronterions Majorque dans une situation confortable pour eux, où ils fermeraient davantage les espaces et auraient plus d'énergie grâce à leur avance au score. »

Il a ajouté : « Peut-être nous a-t-il manqué de patience, nous n'avons pas mis en pratique ce que nous avions travaillé à l'entraînement cette semaine, nous n'avons pas réussi à faire circuler le ballon ni à créer des situations de un contre un sur les ailes... Il nous a manqué beaucoup de choses en deuxième mi-temps... Et comme je l’ai dit, je pense que nous avons livré une première mi-temps bien meilleure que la seconde, même si nous avions besoin de plus d’énergie et de clarté dans nos idées en deuxième mi-temps.

Quant aux difficultés qu’il avait anticipées avant le match, Arbeloa a déclaré : « Comme je vous le dis toujours, pour moi, il est très facile de voir la difficulté du match, la difficulté de l’adversaire et la difficulté du contexte dans lequel nous nous trouvons… Pour moi, voir cela est simple... Mais ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux joueurs, dans cette situation, que sans donner 200 % de nous-mêmes aujourd'hui, nous n'aurions pas gagné. »