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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Arbeloa : « Je n’ai pas l’impression que nous ayons perdu la Liga. »

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L'entraîneur du Real Madrid rejette tout pessimisme prématuré

Alvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, refuse de baisser les bras en Liga. Pourtant, son équipe a dû se contenter d’un match nul 1-1 vendredi face à Gérone, lors de la 31^e journée, au stade Santiago Bernabéu.

Grâce à ce partage, les Merengues totalisent désormais 70 points et occupent la deuxième place du classement de la Liga, à six unités de leur rival Barcelone, leader du championnat, qui compte un match en moins.

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Interrogé sur les chances du Real Madrid de remporter la Liga et sur la possibilité d’avoir déjà perdu le titre, Arbeloa a répondu avec fermeté : « Je le sentirai le jour où nous perdrons le titre… Tant que ce n’est pas le cas, nous continuerons à nous battre pour l’obtenir. »

L’entraîneur espagnol, battu lors des trois dernières sorties des Merengues, a ajouté : « Nous devons nous battre chaque jour pour défendre les couleurs du club et donner la meilleure image possible. »

Concernant les occasions manquées face à Gérone, il a reconnu : « Nous en avons eu beaucoup, mais nous n’en avons concrétisé que quelques-unes… Notre équipe était assez solide pour l’emporter ; nous aurions dû marquer un but de plus. »

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