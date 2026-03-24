Arbeloa entraîneur permanent au Real Madrid ?

Depuis ce revers en Liga, les Merengues ont enchaîné cinq victoires consécutives, transformant complètement l'ambiance à Valdebebas.





Au cours de ces cinq matchs, le Real Madrid a éliminé Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions et a mis fin à une disette de cinq ans à domicile face à l'Atlético Madrid de Diego Simeone en Liga. Selon Marca, Arbeloa, dont la position était remise en question il y a encore quelques semaines, a réussi à redorer l'image qu'il projette au sein de l'équipe.





Arbeloa bénéficie du soutien de l'effectif du Real Madrid.





D'après leurs informations, si le président Florentino Pérez consultait les joueurs sur son maintien en poste la saison prochaine, la majorité voterait pour le maintien d'Arbeloa. À son arrivée, le vestiaire était divisé suite au limogeage de Xabi Alonso, mais grâce à plusieurs initiatives clés, il a progressivement conquis le cœur de ses coéquipiers.





Sur le terrain, bien sûr, les victoires sont indispensables, et Arbeloa a fait preuve d'une grande intelligence tactique en trouvant un système qui tire le meilleur de Fede Valverde et Vinicius Junior – deux joueurs plus marginalisés sous Alonso, mais qui comptent désormais parmi ses plus fervents soutiens. Les joueurs du Real Madrid sont satisfaits des idées mises en œuvre par Arbeloa, de leur travail quotidien et du style de jeu. Son staff technique entretient également d'excellentes relations avec les joueurs.





La communication d'Arbeloa





Un autre facteur qui a conquis les joueurs du Real Madrid est la communication d'Arbeloa. Récemment, il a affirmé qu'Antonio Rüdiger méritait une prolongation de contrat, que Thibaut Courtois était le meilleur gardien de l'histoire du club et a fait l'éloge de plusieurs joueurs. Courtois, Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont tous adhéré aux méthodes d'Arbeloa. De plus, sa décision de mettre Trent Alexander-Arnold sur le banc, acceptée par l'Anglais mais témoignant de la discipline d'Arbeloa, au profit de Dani Carvajal lors du derby madrilène, a été bien accueillie.