Arbeloa égale le record négatif d'Alonso en moins de matchs

Le Real Madrid a subi sa dixième défaite de la saison toutes compétitions confondues, après s'être incliné samedi face à Majorque (2-1) lors de la 30e journée de la Liga.

Avec cette défaite, la tâche des Merengues dans la course au titre de la Liga se complique, avant leur affrontement très attendu contre le Bayern Munich lors du « Clásico européen », mardi prochain, en quart de finale aller de la Ligue des champions, au stade Santiago Bernabéu dans la capitale espagnole.

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Les dix défaites de l'équipe royale se sont réparties sur deux phases : elle a essuyé 5 défaites en 28 matchs disputés sous la houlette de l'ancien entraîneur, Xabi Alonso (en plus de 20 victoires et 3 nuls).

Après la prise de fonction d'Álvaro Arbeloa, l'équipe a essuyé 5 autres défaites, mais en un nombre de matchs moindre (18), contre 13 victoires, ce qui soulève des doutes quant à l'amélioration du Real sous l'actuel entraîneur.