Arbeloa, c'est déjà fini ? Le dernier avertissement

La direction du club a clairement exprimé son mécontentement dans les médias.

Arbeloa s'est efforcé de souligner l'importance de sa fonction et de défendre le président Florentino Pérez contre les critiques. De plus, il a multiplié les tentatives pour se rapprocher de ses joueurs vedettes, notamment en faisant l'éloge de Vinicius Junior. Malgré cela, il n'est pas encore parvenu à convaincre l'équipe qu'il est une solution durable, si l'on en croit les rumeurs.

Les premiers signes de mécontentement viennent désormais également du sommet. Selon Cadena Cope, la direction du Real Madrid est mécontente des changements de poste incessants imposés par Arbeloa à certains de ses joueurs clés. Par ailleurs, l'utilisation de joueurs hors de leurs postes habituels est également mal perçue.

Le cas d'Eduardo Camavinga est particulièrement révélateur. Le Français a été aligné au poste d'arrière gauche contre le Rayo Vallecano la semaine dernière, malgré la présence sur le banc de Fran Garcia et d'Alvaro Carreras, spécialistes à ce poste.

Il a également été rapporté cette semaine que Garcia était sur le point de quitter le club en prêt pour rejoindre Bournemouth jusqu'à la fin de la saison, et qu'il avait même fait ses adieux à ses coéquipiers vendredi dernier. On apprend désormais que c'est le président Florentino Pérez qui est intervenu directement pour bloquer le transfert.

Il estime que si Alvaro Carreras était suspendu, Garcia serait peut-être la seule alternative de spécialiste pour un match de Ligue des Champions, Ferland Mendy étant toujours incertain physiquement.