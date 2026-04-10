Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Hussein Hamdy

Traduit par

Arbeloa aligne son équipe type pour défier Gérone

Le Real Madrid conserve ses chances de lutter pour le titre de Liga.

Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a officialisé le groupe merengue qui affrontera Gérone ce vendredi, à l’occasion de la 31^e journée de Liga.

Les Madrilènes reçoivent les Catalans au stade Santiago Bernabéu, puis mettront le cap sur Munich où ils défieront le géant bavarois à l’Allianz Arena mercredi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, avec l’objectif de renverser la vapeur après leur défaite 1-2 à l’aller.

Soucieux de préserver ses forces en vue du voyage à Munich, le technicien a choisi de reposer Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger afin d’éviter toute fatigue inutile.

En attaque, il fait confiance à son quatuor offensif Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Brahim Díaz et Jude Bellingham.

Voici le onze madrilène aligné ce soir :

Lunin - Carvajal - Militão - Asensio - Fran García - Valverde - Bellingham - Camavinga - Brahim Díaz - Mbappé - Vinicius Junior.

Le Real, actuellement deuxième de Liga avec 69 points, pointe à sept longueurs du leader barcelonais.

