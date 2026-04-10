Arbeloa aligne son équipe type pour défier Gérone

Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a officialisé le groupe merengue qui affrontera Gérone ce vendredi, à l’occasion de la 31^e journée de Liga.
Les Madrilènes reçoivent les Catalans au stade Santiago Bernabéu, puis mettront le cap sur Munich où ils défieront le géant bavarois à l’Allianz Arena mercredi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, avec l’objectif de renverser la vapeur après leur défaite 1-2 à l’aller.
Soucieux de préserver ses forces en vue du voyage à Munich, le technicien a choisi de reposer Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger afin d’éviter toute fatigue inutile.
En attaque, il fait confiance à son quatuor offensif Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Brahim Díaz et Jude Bellingham.
Voici le onze madrilène aligné ce soir :
Lunin - Carvajal - Militão - Asensio - Fran García - Valverde - Bellingham - Camavinga - Brahim Díaz - Mbappé - Vinicius Junior.
Le Real, actuellement deuxième de Liga avec 69 points, pointe à sept longueurs du leader barcelonais.