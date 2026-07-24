Le FC Barcelone cherche à renforcer son arrière-garde cet été, mais cela ne se produira que si le défenseur uruguayen Ronald Araujo, dont le contrat court jusqu'en 2031, venait à quitter le club.

Le journal « AS » a indiqué que le maintien d'Araujo conditionnera le plan de la direction sportive, le club n'ayant pas l'intention de recruter un nouveau défenseur central tant que le joueur uruguayen ne sera pas parti au cours du mercato actuel.

En cas de départ d'Araujo, la direction du Barça, menée par le directeur sportif Deco, cherchera un défenseur doté d'une grande expérience sur les pelouses européennes, de préférence gaucher, d'autant que le club estime disposer de suffisamment de jeunes talents à ce poste, que ce soit en équipe première ou dans les catégories de jeunes.

Parmi les noms qui suscitent l'intérêt du Barça figure Jon Martín, joueur de la Real Sociedad, mais le Barça n'envisage pas de le recruter pour le moment en raison de son jeune âge.

Le nom de Cristian Romero est également revenu sur le devant de la scène, celui-ci séduisant la direction sportive par son expérience, sa forte personnalité et son grand esprit de compétition, mais il joue du pied droit, alors que la recherche reste axée sur un défenseur gaucher.

Parmi les noms évoqués figure aussi Aymeric Laporte, mais la conclusion de l'opération semble compliquée, car elle nécessite de négocier avec l'Athletic Bilbao, dans un contexte de relations tendues entre les deux clubs ces dernières années, notamment après le dossier Nico Williams.

Quoi qu'il en soit, la position du Barça demeure inchangée : ne pas bouger sur le marché des défenseurs tant que Ronald Araujo poursuit l'aventure avec l'équipe, la recherche de son remplaçant ne débutant qu'une fois une décision définitive prise concernant son avenir.