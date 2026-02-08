Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo chassé par Mohamed Salah ?

L'avenir de la superstar portugaise au sein du club est actuellement incertain suite à un mouvement de protestation contre le Fonds d'investissement public (PIF) concernant les transferts. Ce mouvement a d'ailleurs conduit Ronaldo à être écarté des deux derniers matchs de championnat de son club.

Ronaldo est rarement absent des projecteurs, mais c'est son avenir qui est au cœur des discussions depuis la fermeture du mercato hivernal. Le joueur de 41 ans aurait entamé une grève, frustré de voir son rival pour le titre, Al-Hilal – également propriété du PIF – se renforcer cet hiver en recrutant Karim Benzema en provenance d'Al-Ittihad. Benzema a d'ailleurs inscrit un triplé pour son premier match avec Al-Hilal, leader du championnat saoudien, tandis que Ronaldo a manqué les rencontres face à Al-Ittihad et Al-Riyadh. La Saudi Pro League a également adressé un avertissement formel à la star d'Al-Nassr concernant ce différend.

« La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante, sous les mêmes règles. Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leur propre direction et leur propre équipe dirigeante sportive. Les décisions relatives au recrutement, aux dépenses et à la stratégie leur appartiennent, dans le cadre d'un système financier conçu pour garantir la pérennité et l'équilibre compétitif. Ce système s'applique à l'ensemble de la ligue. Cristiano s'est pleinement investi auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il aspire à la victoire. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions en dehors de son propre club », a déclaré la ligue.

« L'activité récente sur le marché des transferts illustre clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une certaine manière. Un autre a opté pour une approche différente. Il s'agissait de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points d'écart entre les quatre premiers, la course au titre est plus que jamais d'actualité. Ce niveau d'équilibre témoigne du bon fonctionnement du système. L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il a sa place, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les supporters. »

L'ancien entraîneur des Spurs, Tim Sherwood, estime que cette saison sera la moins bonne de Ronaldo en Saudi Pro League et qu'il sera remplacé par Salah. Il a déclaré à Casinostuga : « Il faut bien plaindre Cristiano Ronaldo, non ? Qui ne serait pas furieux de ne pas pouvoir recruter les joueurs qu'il souhaite alors qu'il touche 500 000 £ par jour ? Il a toutes les raisons de piquer une crise, non ? Franchement, de quoi parle-t-il ? Si je gagnais 500 000 £ par jour, je leur demanderais : "Que voulez-vous que je fasse, et quand voulez-vous que je le fasse ?" Le départ de Mohamed Salah signifiera-t-il la fin de l'aventure de Ronaldo en Arabie Saoudite ? Absolument, mais il a toujours eu ses batailles. Lionel Messi a toujours été là, et nous avons eu la chance d'assister à l'ère du football avec Ronaldo et Messi. Ce sont deux dieux du ballon rond, et maintenant nous avons aussi le dieu égyptien, Mo Salah, qui est fantastique, et je suis ravi qu'il soit encore en Premier League, mais il ne sera pas là la saison prochaine. Il partira cet été et ce sera probablement Il ira en Arabie Saoudite pour remplir les caisses comme tout le monde, et il n'y aura pas de plus grande star que Salah là-bas. J'espère juste que toute cette histoire ne se déroule pas comme on l'a présentée pour Ronaldo, parce que ça ne fait pas bonne impression pour lui, n'est-ce pas ?