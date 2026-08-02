Les jours du Suisse Vladimir Petkovic à la tête du staff technique de l'équipe nationale algérienne sont désormais comptés, après que des rapports médiatiques ont révélé l'approche de la fin de son aventure avec l'Algérie, une décision qui devrait être officialisée dans les prochains jours, en prélude au lancement d'une nouvelle étape sous la conduite d'un autre entraîneur.

Le journaliste algérien de la chaîne qatarie « beIN Sports », Mohamed El Ouadahi, a révélé, dans une publication diffusée sur son compte officiel « Facebook », que Vladimir Petkovic a informé les membres de son staff technique que sa mission avec l'équipe nationale algérienne était arrivée à son terme.

El Ouadahi a précisé que la séparation entre l'entraîneur et la Fédération algérienne de football se ferait à l'amiable, dans l'attente de l'annonce officielle de la fin de la relation entre les deux parties.

La même source a confirmé que les informations évoquées ces derniers jours au sujet de désaccords profonds ou de tentatives de « bras de fer » entre Petkovic et la Fédération algérienne n'étaient pas exactes.

Il a souligné que les deux parties étaient parvenues à un accord à l'amiable pour mettre fin au contrat, loin de toute crise ou de revendications financières importantes, ce qui garantit une sortie sereine préservant la relation entre les deux camps.

Concernant le prochain entraîneur, El Ouadahi a expliqué que l'école espagnole semble être la mieux placée pour prendre la conduite de l'équipe nationale algérienne lors de la prochaine étape, en remplacement de Petkovic.

De son côté, le commentateur algérien Hafid Derradji a écrit : « Petkovic a informé ses adjoints que son aventure avec l'équipe nationale algérienne était terminée, et qu'il ne poursuivrait pas à la tête des Verts, après être parvenu à un accord à l'amiable avec le président de la Fédération algérienne de football. »

L'annonce officielle de la Fédération algérienne de football reste l'élément décisif pour confirmer ces développements, qu'il s'agisse du départ de l'entraîneur suisse ou de l'identité du nouveau directeur technique qui conduira l'Algérie lors des prochaines échéances.