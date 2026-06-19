Après une soirée parfaite… Une mauvaise nouvelle vient bouleverser les plans de l'Angleterre

À la veille du match des « Three Lions » face au Ghana, le staff technique de l’équipe d’Angleterre s’inquiète de l’état de forme de l’ailier de Manchester United, Marcus Rashford, touché aux ischio-jambiers.

La star de 28 ans s’était illustrée en tant que remplaçant lors de la large victoire de l’Angleterre contre la Croatie (4-2) mercredi dernier, inscrivant le quatrième but de son équipe. Selon le journal britannique « The Sun », il s’est plaint d’une contracture à l’ischio-jambier dès la fin de la rencontre.

En raison de ces douleurs, l’attaquant n’a pas pris part à la rencontre d’entraînement disputée jeudi par le reste des remplaçants face au club américain du Sporting Kansas City, que l’Angleterre a dominé 5-1.

Le sélectionneur Thomas Tuchel espère que l’attaquant sera rétabli à temps pour postuler à une place de titulaire, au détriment de la nouvelle recrue du FC Barcelone, Anthony Gordon, que l’entraîneur avait aligné d’entrée contre Dallas avant de le remplacer par Rashford à la 72^e minute. Entré en jeu, l’attaquant a immédiatement apporté un souffle nouveau à l’attaque des Three Lions, concluant sa prestation par un 19^e but en 73 sélections, son premier après une série de neuf matchs sans marquer.

Dans le même ordre d’idées, Tuchel a accordé aux joueurs de l’équipe nationale une journée de repos pour se détendre et passer du temps avec leurs familles et leurs amis qui les avaient accompagnés à Kansas City, tandis que certains joueurs ont préféré rester seuls à l’hôtel pour se concentrer et se préparer au deuxième match, qui pourrait sceller leur qualification officielle.

Lors de cette rencontre amicale à huis clos face à la formation américaine, l’attaquant Ivan Toney s’est illustré en inscrivant un hat-trick, lors d’une rencontre disputée en deux mi-temps de 25 minutes et qui a permis à tous les joueurs restés sur le banc face à la Croatie de se mettre en évidence. Morgan Rogers et Ollie Watkins ont également trouvé le chemin des filets, tandis qu’Iberishi Eze, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino et Jarell Quansah ont complété le score.

Prochain rendez-vous : mardi à Boston face au Ghana, ultime test avant le départ pour la Coupe du monde.