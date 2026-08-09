Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal en Arabie saoudite, est proche d'un transfert sous forme de prêt vers Al-Diriyah, lors de la période de transferts actuelle, dans une nouvelle étape qui scelle l'avenir du joueur après son écartement des plans du « Zaïm » pour la saison prochaine.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, Al-Hilal et Al-Diriyah sont parvenus à un accord concernant le transfert de Malcom vers le club fraîchement promu en Roshn League, avec un prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

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Malcom faisait partie des noms associés à un départ d'Al-Hilal ces derniers temps, alors que le club souhaite réorganiser son effectif et régler un certain nombre de dossiers liés aux professionnels étrangers.

Les dernières heures ont été marquées par la concurrence du club qatari d'Al-Sadd, qui comptait Malcom parmi ses options, mais le joueur a pris la décision de rester dans la capitale Riyad et de vivre une nouvelle expérience avec Al-Diriyah.

Tavolieri a souligné que l'aspect financier a joué un rôle important dans la position du joueur, Malcom préférant rester à Riyad avec un salaire plus élevé plutôt que de rejoindre Al-Sadd au Qatar.

Ainsi, Malcom est proche d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière au sein de la Roshn League, mais cette fois sous le maillot d'Al-Diriyah, tandis qu'Al-Hilal obtient l'occasion de réorganiser son effectif et de tirer profit du prêt de l'un de ses ailiers les plus en vue durant la saison en cours.