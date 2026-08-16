Après une longue absence : quand le trio du Real Madrid fera-t-il son retour ?

Le Real Madrid poursuit sa préparation pour la nouvelle saison, marquée par l'absence prolongée des Brésiliens Rodrygo Goes et Éder Militão en raison de blessures, dans l'attente de leur retour sur les terrains au cours des prochains mois.

À ce sujet, la journaliste de la radio espagnole « Cope », Arancha Rodríguez, a indiqué ce dimanche que Rodrygo souffre d'une rupture du ligament croisé et du ménisque depuis le 18 mars dernier, sa période d'absence étant estimée entre 10 et 12 mois, ce qui situe son retour attendu au début de l'année 2027.

Quant à Militão, victime d'une blessure au biceps fémoral le 21 avril, sa période d'absence oscille entre 4 et 5 mois, son retour étant prévu au cours des mois de septembre ou octobre prochains.

À lire aussi

Fidèle à son exigence : Manchester City déçoit le Barça pour la troisième fois

Le président de Beşiktaş : l'entraîneur ne voulait pas de Salah, et j'ai fourni un grand effort pour le convaincre

Le Real Madrid avait officiellement annoncé que Rodrygo avait subi une opération réussie en mars, pour soigner une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe de sa jambe droite, avant d'entamer ensuite un programme de rééducation.

Militão, lui, avait été victime d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la rencontre face à Alavés en avril, avant que le Real Madrid ne révèle par la suite qu'il souffrait d'une rupture du tendon proximal de ce même muscle.

Le défenseur brésilien a subi une opération réussie le 28 avril, avant d'entamer ensuite sa phase de récupération.

La blessure de Militão revêt une importance particulière en raison de son historique de blessures antérieures ; il avait en effet retrouvé la compétition en avril, après une absence de près de 4 mois consécutive à une précédente blessure au biceps fémoral, et avait déjà connu deux ruptures du ligament croisé depuis 2024.

Le Real Madrid est également privé de son latéral français, Ferland Mendy, victime d'une blessure au tendon du droit fémoral de la jambe droite, qui a subi une opération réussie en mai dernier, sa période de récupération devant durer environ 5 à 7 mois, son retour étant prévu à la fin de l'année en cours.

Quant à Thiago Pitarch, le jeune milieu de terrain, il souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou, contractée le 26 juillet, sa période d'absence étant estimée à environ 3 à 4 semaines, ce qui situe son retour attendu à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre prochain.



