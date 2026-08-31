Peu avant la fin du mercato, le Bayern a prêté Ibrahimovic au FC Augsbourg.

Comme le rapporte Sky, le concurrent de Bundesliga verse une indemnité de prêt de 500 000 euros et pourra recruter définitivement le joueur de 20 ans l’été prochain grâce à une option d’achat fixée à huit millions d’euros. Le Bayern s’est en outre assuré une clause sur une revente future.

Pour Ibrahimovic, ce n’est de loin pas la première fois qu’il est prêté. Auparavant, il avait déjà évolué temporairement sous les couleurs de Frosinone Calcio, de la Lazio Rome et du 1. FC Heidenheim. Malgré cela, son transfert à Augsbourg est surprenant pour deux raisons.

Pourquoi Ibrahimovic a-t-il été « extrêmement irrité » par Max Eberl ?

D’une part, le Bayern n’avait prolongé le contrat du joueur offensif que quelques semaines plus tôt. Le Rekordmeister avait même souligné publiquement qu’Ibrahimovic était fermement prévu sous les ordres de l’entraîneur principal Vincent Kompany comme remplaçant de Diaz sur l’aile.

« Arijon est arrivé au FC Bayern à l’âge de douze ans et a avancé pas à pas via notre Campus ainsi que des prêts ciblés. Surtout lors de sa très bonne année passée à Heidenheim, il a beaucoup appris sur le plan personnel pour être maintenant prêt pour le FC Bayern », avait fait savoir le directeur sportif Christoph Freund. « Son développement illustre de manière exemplaire les possibilités que nous montrons à nos talents. Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre : il s’agit maintenant de passer à l’attaque, ici, au FC Bayern. »

Ibrahimovic a lui aussi souligné à cette occasion sa volonté de enfin percer dans son club formateur : « Je suis immensément heureux d’avoir l’opportunité de pouvoir jouer dans le plus grand club du monde. Je veux en tout cas saisir ma chance. » À l’entraînement et lors des matches amicaux, il n’a manifestement pas suffisamment su saisir cette chance, si bien que les rumeurs de départ ont de nouveau enflé la semaine dernière.

« S’il y a quelque chose de concret, qui peut être intéressant pour les deux parties, alors on serait de nouveau ouverts à cela », avait alors soudainement expliqué la semaine dernière, de manière lourde de sens, le directeur sportif Max Eberl. Selon les informations de Sport1, le fait qu’Eberl ait ainsi ouvert la porte à un transfert en pleine lumière aurait « extrêmement irrité » Ibrahimovic. Son agent Roman Rummenigge se serait lui aussi, selon ce reportage, senti « pris de court » par cette sortie non concertée.

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Ni l’Union, ni le Werder, ni l’Italie : pourquoi le FC Augsbourg frappe soudainement

D’autre part, un transfert vers la cité des Fugger ne s’était pas dessiné dernièrement malgré les rumeurs grandissantes autour d’un transfert. Certes, le FCA était déjà considéré il y a quelques mois comme vaguement intéressé, mais récemment, tout portait plutôt à croire que d’autres équipes allaient remporter la course.

En Italie, l’Atalanta Bergame était considérée comme un possible candidat à l’achat et, en Bundesliga, ce sont surtout l’Union Berlin et le Werder Brême qui auraient pris des renseignements pour rendre possible un prêt.

Mais Ibrahimovic prend désormais la direction d’Augsbourg. Sous les ordres de l’entraîneur Manuel Baum, il pourrait directement assumer un rôle important. Surtout si Alexis Claude-Maurice venait encore à partir peu avant la fin du mercato. Si une offre adaptée arrivait, rien ne devrait prétendument être fait pour l’en empêcher.

Ibrahimovic a débuté avec les professionnels du FCB au début de l’année 2023, à l’âge de 17 ans, sous Julian Nagelsmann. Trois autres apparitions ont suivi avant le début des prêts. Sous Kompany, il est resté sur le banc plus de 90 minutes lors des deux matches officiels de la saison en cours. La saison dernière, il a signé deux buts et cinq passes décisives en 34 matches sous le maillot de Heidenheim.



