L'Égyptien Mohamed Kamal Richa, analyste arbitral au journal « Arriyadiyah », a jugé probable l'absence du Néerlandais Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, pour au moins deux matches en Ligue des champions d'Asie Élite, après avoir écopé d'un carton rouge direct lors de la confrontation face au club qatarien d'Al-Gharafa, mardi, dans le cadre de la journée d'ouverture de la compétition continentale.

L'arbitre de la rencontre a brandi le carton rouge direct au visage de Summerville à la 32e minute, en raison de ce que Richa a qualifié de « comportement inconvenant », soulignant que c'est la nature de l'infraction commise par le joueur qui déterminera la durée de la sanction qui lui sera infligée au cours de la période à venir.

Richa a déclaré, en commentant l'incident de l'expulsion : « La durée de la suspension de Summerville est déterminée par le rapport de l'arbitre. Le comportement inconvenant varie, et la sanction pour comportement inconvenant est toujours une suspension d'un à deux matches, selon le règlement des compétitions qui précise le type de faute commise par le joueur. »

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Sur la base du carton rouge reçu face à Al-Gharafa, l'absence de l'ailier néerlandais est confirmée pour la prochaine rencontre d'Al-Hilal face au club qatarien d'Al-Sadd, prévue le 13 octobre dans le cadre de la deuxième journée de la compétition continentale, la sanction finale devant déterminer sa situation pour le match suivant.

Dans le cas où l'instance compétente déciderait de suspendre Summerville pour deux matches, son absence s'étendrait également à la confrontation face au club qatarien d'Al-Shamal le 27 octobre, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, ce qui pourrait représenter un coup dur pour Al-Hilal au début de son parcours continental.

Al-Hilal avait entamé son parcours dans la compétition par une victoire face à Al-Gharafa sur le score de 2-1, le Portugais Rúben Neves ayant inscrit le premier but sur penalty et le Serbe Sergej Savić ayant ajouté le deuxième, tandis qu'Alaeddine Hassan a marqué l'unique but de l'équipe qatarienne.