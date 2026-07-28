Chelsea a remporté une bataille acharnée sur le marché des transferts en s'attachant les services d'Austin MacPhee, le spécialiste des coups de pied arrêtés et le cerveau derrière la supériorité offensive d'Aston Villa sur les phases arrêtées, devançant des clubs rivaux de Premier League ainsi que des équipes du championnat saoudien, dans une démarche visant à renforcer l'arsenal du nouvel entraîneur Xabi Alonso après une saison décevante, sans titre ni participation européenne.

Selon le journal espagnol « Sport », l'arrivée de MacPhee à Stamford Bridge est désormais acquise, même si Aston Villa percevra une compensation financière pour son départ, son contrat comportant une clause libératoire précise. Il était largement attendu qu'il fasse partie des membres du staff technique qui allaient quitter Villa Park cet été, après le sacre de l'équipe en Ligue Europa sous la houlette d'Unai Emery.

Les performances exceptionnelles d'Aston Villa sur les coups de pied arrêtés au cours des dernières années sont largement attribuées au travail de MacPhee, qui a réussi à faire de l'équipe celle ayant inscrit le plus grand nombre de buts sur phases arrêtées dans les cinq grands championnats européens lors de la saison 2023-2024, avant de faire quasiment jeu égal avec Arsenal dans ce domaine la saison dernière, bien que les Gunners, dirigés par Mikel Arteta, aient particulièrement brillé sur ce terrain, ce qui les a aidés à décrocher le titre de Premier League et à retrouver la finale de la Ligue des champions après deux décennies.

Les coups de pied arrêtés revêtent une importance croissante dans le football moderne, où chaque petit détail mérite désormais une observation minutieuse, car les actions les plus imprévisibles et les plus décisives peuvent déterminer l'issue d'un match et, par conséquent, le sort d'une compétition. Cela a poussé les grands clubs à investir dans des spécialistes capables de transformer les corners, les coups francs et même les touches en armes offensives redoutables.

MacPhee jouit d'une réputation internationale de premier plan, ayant conjugué au cours des cinq dernières années son travail avec Aston Villa et son rôle d'entraîneur des coups de pied arrêtés au sein de la sélection du Portugal dirigée par Roberto Martinez, ce qui témoigne de sa vaste expérience et de sa capacité à peser au plus haut niveau.

Le recrutement de MacPhee s'inscrit dans le plan ambitieux de Chelsea visant à entamer une nouvelle ère sous la direction d'Alonso, ancien entraîneur du Real Madrid et du Bayer Leverkusen. Le club londonien cherche à garantir le succès grâce à un investissement massif sur le marché des transferts et au renforcement de son staff technique par des expertises spécialisées, capables d'exploiter tous les détails susceptibles de faire la différence dans les compétitions nationales et continentales.