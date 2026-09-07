Lors du premier véritable test de patience pour les supporters de Tottenham, la star égyptienne Omar Marmoush s'est retrouvée au cœur d'une tempête de critiques, avant qu'un grand nom du football anglais n'intervienne pour prendre sa défense.

L'ancien international anglais Danny Murphy a défendu la prestation de Marmoush, après sa participation décevante lors du match entre Tottenham et Nottingham Forest, qui s'est soldé par un match nul et vierge, dans le cadre de la troisième journée de Premier League.

Un début sans buts et une action qui soulève des questions

Marmoush, qui a rejoint Tottenham en provenance de Manchester City lors du mercato estival, a débuté comme titulaire pour le deuxième match consécutif avec sa nouvelle équipe, mais il n'a jusqu'à présent pas réussi à faire trembler les filets.

Et lors du match de samedi face à Forest, l'Égyptien a semblé loin de son meilleur niveau, ne cadrant que deux tirs, dont aucun n'a trouvé le chemin des trois poteaux.

Mais l'action qui a déclenché la polémique est survenue en seconde période, lorsque Marmoush s'est élancé balle au pied lors d'un contre prometteur, alors que son coéquipier Mohammed Kudus l'accompagnait sur l'aile droite, avec dix yards d'avance sur le dernier défenseur, dans une position idéale pour marquer depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Au lieu d'adresser un centre en retrait à Kudus pour lui offrir un face-à-face en or, Marmoush a préféré tenter sa chance lui-même, et le ballon est passé largement au-dessus de la barre transversale, sous le regard médusé de son coéquipier ghanéen.

Murphy : c'est de l'empressement de star, pas de l'égoïsme

Dans son analyse du match dans la célèbre émission « Match of the Day », Danny Murphy a livré une lecture totalement différente de la situation, estimant que ce qui s'est produit était la preuve d'une grande envie et non d'un égoïsme.

Murphy a déclaré : « Je ne pense pas que cela posera un problème à long terme, car j'estime que Marmoush est un joueur remarquable, mais il semble tellement impatient de marquer des buts et de démarrer fort qu'il en a ignoré Kudus. »

L'ancienne star de Liverpool a ajouté : « Il le voit, et il sait où se trouve Andy Robertson à ses côtés, car c'est un joueur de très haut niveau, mais son immense empressement à offrir la victoire à son équipe l'a conduit à prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Il avait déjà gâché une occasion en or en première période. »

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L'énigme du nouveau poste de Marmoush

De son côté, l'analyste Paul Merson a abordé un point tactique important qui pourrait expliquer le désarroi de Marmoush, soulignant que l'entraîneur l'a utilisé à un poste inhabituel.

Merson a expliqué : « Le joueur égyptien aurait dû se replier en arrière. De Zerbi a fait jouer Marmoush comme le milieu le plus avancé de la composition de Tottenham, tandis que Conor Gallagher évoluait derrière lui au poste de meneur de jeu numéro 10. »

Ce changement tactique s'est fait au détriment de l'attaquant Dominic Solanke, resté sur le banc des remplaçants avant d'être introduit plus tard dans le match, ce qui confirme que Marmoush est encore en pleine quête de sa nouvelle identité au sein du système des Spurs.